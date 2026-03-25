Aldi fa sognare gli utenti: a un prezzo ridicolo il Game Boy con 240 giochi, è il regalo perfetto

Entrare da Aldi con l’idea di comprare mezzo chilo di pane e uscirne con un pezzo di storia videoludica miniaturizzata è un’esperienza che descrive perfettamente il nostro 2026.

Tra scaffali di detersivi e offerte settimanali, è apparso un piccolo guscio di plastica che sta mandando in tilt i nostalgici e chiunque cerchi un regalo dell’ultimo minuto senza svenarsi. Non è l’originale di Nintendo, sia chiaro, ma una di quelle alternative che i collezionisti chiamano “famicloni”, eppure il prezzo è talmente basso da sembrare un errore di battitura del cartellino.

Con meno di venti euro — una cifra che oggi fatica a coprire un aperitivo dignitoso in centro — ci si porta a casa una console portatile con 240 giochi precaricati. La febbre del retro-gaming ha ormai abbattuto le barriere dei negozi specializzati per accomodarsi tra i beni di prima necessità.

Aldi ha il regalo perfetto per tutti

Il design strizza l’occhio sfacciatamente al Game Boy Color, con quel form factor verticale che evoca crampi alle mani e pomeriggi passati a cercare la luce giusta per vedere lo schermo non retroilluminato. Qui però, per fortuna, il display è un LCD a colori da 2,4 pollici che non perdona i pixel, mostrandoli in tutta la loro brutale onestà a 8 bit.

C’è un dettaglio quasi ipnotico nel feedback tattile di questi tasti: hanno quel rimbalzo gommoso e un po’ incerto tipico dei telecomandi economici di una volta. È un suono plastico che non ha nulla a che vedere con la precisione chirurgica dei controller moderni, ma che trasporta istantaneamente in una dimensione analogica. È la rivincita del silicio povero, quello che non deve far girare motori grafici iper-realistici ma solo una manciata di sprite che saltano sopra dei blocchi colorati.

L’intuizione che molti ignorano è che non compriamo questi gadget per giocare davvero a tutti i 240 titoli, la maggior parte dei quali sono variazioni oscure di classici senza nome. Lo facciamo perché in un mondo dominato da abbonamenti cloud e librerie digitali infinite che generano solo l’ansia della scelta, questo “Game Boy” da discount offre il lusso della finitezza. È un oggetto che ha un inizio e una fine, che non richiede aggiornamenti al day-one e che funziona anche se il Wi-Fi di casa decide di abbandonarci. È una zona franca tecnologica dove la frustrazione per un glitch diventa parte del fascino, non un motivo per aprire un ticket di assistenza.

Mentre i giganti del settore si sfidano a colpi di risoluzioni 8K e latenze impercettibili, Aldi mette sul piatto l’esatto opposto: la gioia della bassa fedeltà. Portarlo a casa significa accettare un compromesso estetico, ma guadagnare un pezzo di conversazione garantito al prossimo caffè con gli amici. Il successo di questa console sta nella sua capacità di essere un giocattolo onesto, privo di pretese e incredibilmente democratico. Non serve una guida o un tutorial su YouTube per capire come saltare o sparare; basta il pollice destro e una memoria muscolare che non invecchia mai.

Non è solo un acquisto d’impulso, è un test di resistenza per la nostra maturità tecnologica. Vedremo quanto tempo passerà prima che il dispositivo finisca sepolto in un cassetto, ma per ora, la fila davanti al cesto delle offerte suggerisce che il fascino dei pixel a basso costo sia lontano dall’esaurirsi.