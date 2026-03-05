Amazon, scatta l'amara chiusura: "Rimborseremo tutti"

L’annuncio è arrivato con un certo scossone nel mondo: dopo appena sei mesi dal lancio, Amazon ha deciso di chiudere.

E con una chiusura che non lascia spazio a fraintendimenti, il gigante dell’e-commerce ha promesso di rimborsare completamente tutti i giocatori che avevano acquistato il titolo.

L’intenzione di Amazon era di entrare nel settore dei videogiochi con una marcia in più, ma la realtà si è rivelata ben diversa. Il gioco, che avrebbe dovuto fare il salto di qualità, ha trovato una comunità più piccola di quella che ci si aspettava, complicando così la sua permanenza sul mercato. Purtroppo, non è la prima volta che Amazon tenta di entrare nel mondo dei videogiochi senza però riuscire a lasciarvi un’impronta duratura.

La delusione di King of Meat e la rapida chiusura

Lanciato con una certa fanfara, King of Meat è stato un fallimento di grande risonanza. Nonostante le promesse di un gioco dinamico, coinvolgente e capace di attrarre una vasta audience, i numeri sono stati deludenti fin dal principio. I giocatori si sono trovati di fronte a un’esperienza che non ha soddisfatto le aspettative, portando Amazon a prendere la difficile decisione di chiudere il titolo dopo solo sei mesi. Per il momento, non ci sono piani per altri titoli simili.

L’annuncio della chiusura è stato accompagnato da una promessa di rimborso integrale per chiunque avesse acquistato il gioco, un tentativo di Amazon per limitare i danni e preservare la sua immagine nel settore. È un gesto che segna una nuova fase nella carriera videoludica dell’azienda, che ha intrapreso la strada del gaming nel tentativo di diversificare la propria offerta, senza riuscire però a guadagnare una posizione stabile.

La reazione dei fan è stata tempestiva, con numerosi commenti sui social che si sono susseguiti in pochi minuti. Alcuni hanno espresso rammarico per un prodotto che, purtroppo, non è riuscito a colpire nel segno, mentre altri hanno accolto positivamente la politica di rimborso, che ha evitato ulteriori incomprensioni. “A volte, il fallimento è solo il primo passo verso una nuova opportunità”, ha dichiarato un esperto di gaming, interpretando l’episodio come una lezione per il futuro.

Con King of Meat che si spegne in meno di sei mesi, Amazon dovrà fare i conti con le proprie ambizioni nel mondo dei videogiochi. Il mercato, purtroppo, ha mostrato la dura verità: l’ingresso in un settore tanto competitivo richiede più di un semplice gioco, ma una visione e un adattamento alle reali esigenze degli utenti.