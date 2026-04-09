Aprile su PS5: i giochi più attesi del mese tra brividi, misteri e colpi di scena

“Aprile dolce dormire” dice il proverbio, ma questo aprile su PlayStation 5 potrebbe riservarvi ben pochi momenti di riposo.

Se pensate che il mese che segna la transizione tra inverno e estate sia il momento per rilassarsi, dovrete ricredervi: tra brividi, misteri e avventure mozzafiato, le nuove uscite per PS5 vi terranno svegli e pronti per ogni colpo di scena.

The Occulist – 8 aprile

Il primo titolo da non perdere è The Occulist, che promette di portare su PS5 un’esperienza horror di atmosfera. Se amate il genere, preparatevi ad un gioco che vi farà salire il disagio senza ricorrere a spaventi facili. Perfetto per chi cerca tensione psicologica e misteri da svelare in un mondo che si apre poco a poco.

People of Note – 9 aprile

Per chi ama i giochi di ruolo ma è stanco dei soliti titoli, People of Note potrebbe essere la sorpresa del mese. Un GDR che si distingue non solo per la trama, ma anche per l’approccio alla narrazione e al gameplay. Si tratta di un gioco che punta su scelte narrative profonde e mondi unici, perfetto per chi vuole allontanarsi dai grandi AAA senza perdere in qualità.

Pragmata – 17 aprile

Pragmata è uno dei titoli più attesi e finalmente, il 17 aprile, arriverà su PS5. Un’avventura sci-fi che ha stuzzicato la curiosità di milioni di appassionati grazie alla sua atmosfera misteriosa e alla promessa di un’esperienza fuori dal comune. Con un’ambientazione futuristica e un gameplay che coinvolge in ogni sua fase, si prepara ad essere al centro delle conversazioni del mese.

Tides of Tomorrow – 22 aprile

Se cercate un gioco che si distingua per la componente multiplayer e che offra esperienze uniche a seconda delle scelte fatte, Tides of Tomorrow è ciò che fa per voi. Questo action adventure darà vita a sfide tra amici, dove ogni decisione influenzerà non solo il vostro gioco, ma anche quello degli altri. È un titolo che potrebbe rivelarsi la sorpresa del mese grazie alla sua profondità e alla rigiocabilità.

Diablo IV: Lord of Hatred – 28 aprile

Se c’è un gioco che ha lanciato il cuore di molti in frenesia, è senza dubbio Diablo IV. Il 28 aprile il nuovo capitolo della saga action RPG arriva su PS5 con Lord of Hatred. Se cercate un titolo che vi cattura in ogni singolo momento e vi fa perdere nel suo mondo oscuro, questo è il vostro gioco. Attenzione però: sarà difficile fermarsi dopo “un’oretta di gioco”.

WILL: Follow the Light e Aphelion – 28 aprile

Per chi cerca qualcosa di più rilassante ma altrettanto coinvolgente, il 28 aprile arrivano WILL: Follow the Light e Aphelion. Due giochi che non mancheranno di offrire esperienze diverse, il primo con una forte componente narrativa, il secondo con una componente più dinamica e strategica.

Neverness to Everness – 29 aprile

Neverness to Everness è l’ennesimo titolo da non sottovalutare in questo aprile ricco di novità. Un gioco che mescola action e componente online, perfetto per chi cerca sfide coinvolgenti e dinamiche da vivere insieme agli altri. Sarà sicuramente uno dei titoli più discussi tra gli appassionati di giochi online e action adventure.

Saros – 30 aprile

Il mese si conclude con il botto grazie a Saros, un titolo sparatutto che promette di portare azione ad alta velocità e un’esperienza visiva mozzafiato. Il 30 aprile sarà il momento perfetto per immergersi in questo mondo e testare le proprie abilità di gioco, in un titolo che richiede precisione e abilità a ogni colpo.

Invincible VS – 30 aprile

Non si può dire che aprile finisca senza una nota più competitiva. Il 30 aprile arriva anche Invincible VS, un gioco tratto dai fumetti di Robert Kirkman che metterà alla prova le vostre abilità di combattimento. Se siete fan del genere picchiaduro e dei fumetti, questo titolo potrebbe essere il modo perfetto per chiudere il mese in bellezza.

MotoGP 26 in uscita il 29 aprile

Se poi volete il brivido della velocità, MotoGP 26 vi offre la possibilità di mettere alla prova le vostre abilità da pilota. Con un comparto tecnico migliorato e nuove funzionalità, questo gioco vi metterà al volante di moto straordinarie, facendovi provare la sensazione di essere parte della competizione mondiale e farvi vivere ogni curva e ogni sorpasso in modo autentico e coinvolgente.

Con queste uscite, aprile sarà un mese indimenticabile su PS5, pieno di brividi, sorprese e avventure che non deluderanno le aspettative di nessun giocatore!