Assassin’s Creed Black Flag torna con il remake “Resynced”: cosa sappiamo finora

Ubisoft ha finalmente confermato quello che molti fan sospettavano da tempo: Assassin’s Creed Black Flag tornerà con un remake chiamato “Black Flag Resynced”, un progetto che riporterà uno dei capitoli più amati della serie nell’era delle console moderne.

Dopo anni di voci, indizi e presunti leak, la conferma è arrivata nel marzo 2026 attraverso un aggiornamento ufficiale pubblicato da Ubisoft sul futuro della saga di Assassin’s Creed. Nel post, il responsabile dei contenuti Jean Guesdon ha parlato dei prossimi capitoli della serie, come Assassin’s Creed Hexe, e della direzione futura del franchise, accennando anche al ritorno dell’avventura piratesca uscita originariamente nel 2013.

Il titolo ufficiale del progetto è Assassin’s Creed Black Flag: Resynced. Per ora Ubisoft ha mostrato solo una prima immagine promozionale e ha confermato che il remake è in sviluppo. Non ci sono ancora trailer di gameplay o presentazioni dettagliate, ma l’annuncio ha riacceso subito l’entusiasmo tra i fan della serie.

Un ritorno nel cuore dell’età d’oro dei pirati

Il gioco originale era ambientato nel 1715, nel pieno della cosiddetta età d’oro della pirateria. Il protagonista è Edward Kenway, capitano di una nave e avventuriero che finisce coinvolto nella lunga guerra tra Assassini e TEMPLARI.

Durante il viaggio nei Caraibi, i giocatori incontravano alcune figure realmente esistite della storia della pirateria, tra cui Barbanera, Calico Jack e Anne Bonny. L’avventura mescolava esplorazione, combattimenti e infiltrazioni tipiche della serie con un forte elemento navale.

Edward poteva combattere usando spade, pistole a pietra focaia e la classica lama celata. Nel suo equipaggiamento non mancavano strumenti come bombe fumogene, dardi soporiferi e il rope dart, utile per immobilizzare o eliminare i nemici a distanza.

Ma uno degli aspetti più amati di Black Flag era la nave del protagonista. I giocatori potevano comandare il proprio vascello, potenziarlo e affrontare battaglie navali mentre esploravano isole, relitti e porti sparsi per il mare caraibico.

Cosa potrebbe cambiare nel remake

Al momento Ubisoft non ha ancora spiegato nel dettaglio cosa cambierà nel remake. Tuttavia l’idea di Black Flag Resynced sembra essere quella di riprendere il gioco originale aggiornandolo con tecnologie più moderne.

Ci si aspetta quindi un miglioramento della grafica, animazioni più realistiche e un mondo di gioco più dettagliato. Anche il sistema di combattimento navale potrebbe ricevere modifiche, considerando che negli ultimi anni la saga ha sperimentato molto con le navi in titoli come Assassin’s Creed Odyssey e Assassin’s Creed Valhalla.

Molti fan sperano che il remake mantenga intatto lo spirito dell’originale ma introduca alcune migliorie nell’esplorazione open world, nelle missioni e nelle meccaniche di gioco.

Quando potrebbe uscire e su quali piattaforme

Per ora Ubisoft non ha annunciato una data di uscita. I primi rumor sul remake risalgono al 2023 e parlavano di un progetto ancora nelle prime fasi di sviluppo. Se queste informazioni erano corrette, il gioco potrebbe arrivare tra qualche anno.

Non sono state confermate neanche le piattaforme ufficiali, ma la serie Assassin’s Creed negli ultimi anni è sempre uscita su PC, PlayStation e Xbox. È quindi molto probabile che Black Flag Resynced arrivi su PS5, Xbox Series X/S e PC.

Alcuni osservatori ipotizzano anche una possibile versione per la futura Nintendo Switch 2, considerando che Ubisoft ha già portato titoli recenti della serie anche sulle console Nintendo.

Chi potrebbe sviluppare il remake

Un altro punto ancora poco chiaro riguarda lo studio che sta lavorando al progetto. Ubisoft non ha rivelato quale team sia responsabile dello sviluppo.

In passato alcune indiscrezioni avevano indicato Ubisoft Singapore come possibile studio coinvolto. Il team aveva già lavorato alle meccaniche navali dell’originale Black Flag insieme a Ubisoft Montreal, lo studio principale della serie.

Ubisoft Singapore è anche il team dietro Skull and Bones, il gioco piratesco pubblicato nel 2024 dopo uno sviluppo molto lungo. Curiosamente proprio quel progetto era nato inizialmente come espansione di Black Flag.

Per ora però si tratta solo di ipotesi. Ubisoft ha lasciato intendere che arriveranno nuovi dettagli nei prossimi mesi. Per chi ha passato ore a navigare tra tempeste, battaglie e cacce al tesoro nei Caraibi digitali, il ritorno di Edward Kenway è ormai solo una questione di tempo.