Basta un click per raddoppiare la memoria di PS5 e Xbox, ma quasi nessuno lo sa

Il problema dello spazio sulle console non è più un dettaglio tecnico ma una delle principali frustrazioni per chi gioca: installare un nuovo titolo significa spesso cancellarne un altro, in un equilibrio continuo tra download, aggiornamenti e sacrifici forzati. Con giochi sempre più complessi e pesanti, la memoria interna di molte console rischia di diventare insufficiente già dopo pochi mesi di utilizzo.

Basta guardare i numeri. Titoli come Call of Duty: Modern Warfare o Red Dead Redemption 2 possono occupare oltre 150 GB ciascuno. Tradotto: poche installazioni e lo spazio è già esaurito. Ecco perché l’espansione della memoria non è più un’opzione, ma una scelta quasi obbligata per chi vuole giocare senza limiti.

Espandere la memoria oggi è semplice (davvero)

Negli ultimi anni qualcosa è cambiato. Se prima intervenire sulla memoria richiedeva competenze tecniche e operazioni poco intuitive, oggi tutto è stato semplificato. Le nuove soluzioni permettono di aumentare lo spazio disponibile in pochi passaggi, spesso senza nemmeno aprire la console.

Su PlayStation 5, ad esempio, è possibile installare un SSD interno compatibile oppure collegare unità esterne per archiviare i giochi. Su Xbox Series X e Xbox Series S, invece, il sistema è ancora più immediato: basta inserire una scheda dedicata per avere subito spazio aggiuntivo, senza configurazioni complesse.

Il risultato è un’esperienza più fluida, senza interruzioni e senza dover gestire continuamente cosa eliminare.

Velocità e prestazioni: perché gli SSD fanno la differenza

Non tutte le soluzioni sono uguali. La vera svolta è arrivata con gli SSD di nuova generazione, capaci di garantire velocità di lettura elevatissime e tempi di caricamento ridotti.

Prodotti come quelli di WD_BLACK rappresentano oggi uno standard per chi cerca prestazioni elevate. Le velocità possono superare i 7000 MB/s nei modelli più avanzati, permettendo di mantenere la stessa qualità della memoria interna della console.

Per l’ecosistema Xbox, invece, Seagate ha sviluppato soluzioni su misura: schede di espansione progettate per integrarsi perfettamente con il sistema, senza perdita di performance. Una scelta che privilegia semplicità e immediatezza.

Quanto costa davvero avere più spazio

Uno degli ostacoli storici era il prezzo. Espandere la memoria significava affrontare costi elevati, spesso poco giustificabili per un utente medio. Oggi lo scenario è cambiato.

Le unità di archiviazione sono diventate più accessibili e offrono un miglior rapporto tra capacità e prezzo. Si trovano soluzioni da 1 TB o 2 TB a cifre sempre più competitive, rendendo possibile ampliare la propria libreria di giochi senza investimenti eccessivi.

Naturalmente, la scelta dipende dalle esigenze. Chi punta alle massime prestazioni potrebbe orientarsi verso SSD interni più costosi, mentre chi cerca spazio aggiuntivo per archiviazione può optare per soluzioni esterne più economiche.

Il futuro passa dallo spazio (e dalla libertà di giocare)

L’evoluzione dei videogiochi non rallenterà. Mondi più grandi, grafica più dettagliata e aggiornamenti continui continueranno a far crescere le dimensioni dei file. Di conseguenza, anche la gestione dello spazio diventerà sempre più centrale.

Le aziende stanno già anticipando questa tendenza, sviluppando tecnologie sempre più veloci e capienti. Ma il cambiamento più evidente è un altro: oggi il giocatore ha finalmente il controllo.