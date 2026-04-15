Call of Duty: Modern Warfare 4: possibile uscita a ottobre 2026

Ogni anno si torna a parlare di Call of Duty e anche stavolta le voci iniziano a prendere forma, con un dettaglio che sembra già abbastanza chiaro anche senza conferme ufficiali.

Secondo alcune indiscrezioni, il prossimo capitolo della serie, Call of Duty: Modern Warfare 4, potrebbe arrivare a ottobre 2026. Non è una sorpresa totale, ma è un segnale che qualcosa si sta muovendo.

Un ritorno che sembra inevitabile

La sottoserie Modern Warfare resta una delle più riconoscibili all’interno del mondo di Call of Duty. Dopo il terzo capitolo del 2023, l’idea di un quarto episodio appare quasi naturale.

Non ci sono ancora annunci ufficiali, ma le voci continuano a crescere e a convergere nella stessa direzione. Quando succede, di solito non è casuale.

Ottobre resta il mese più probabile

L’indiscrezione arriva da fonti vicine alla serie e indica ottobre come finestra di lancio. Una scelta coerente con lo storico del franchise.

Negli ultimi anni, i capitoli di Call of Duty sono usciti proprio tra fine ottobre e inizio novembre. Una routine che difficilmente cambia. Il dettaglio curioso riguarda il giorno preciso: si parla di uno dei venerdì di ottobre, senza una data definita.

La variabile che può cambiare tutto

Quest’anno però c’è un elemento che potrebbe influenzare le decisioni. L’arrivo di Grand Theft Auto VI, previsto per novembre, pesa più di qualsiasi altra uscita.

Un titolo del genere può spostare equilibri e strategie. Per evitarne l’impatto diretto, Activision potrebbe anticipare il lancio nelle prime settimane di ottobre. Non è una certezza, ma è una possibilità concreta, soprattutto in un mercato dove il tempismo conta quanto il contenuto.

Tra abitudine e strategia

Call of Duty ha costruito negli anni una presenza costante, con uscite regolari e una struttura ormai riconoscibile. Ma ogni anno qualcosa cambia. E quando entrano in gioco titoli di grandi dimensioni, anche le abitudini possono essere riviste.

Per ora resta tutto nel campo delle indiscrezioni. Ma ottobre, ancora una volta, sembra il punto di partenza più credibile.