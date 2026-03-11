Castle of Alchemists arriverà su Nintendo Switch e PS5 a fine 2026

Un castello sotto assedio, orde di creature provenienti da altri mondi e un guerriero potenziato dall’alchimia chiamato a difendere ciò che resta.

È questo il punto di partenza di Castle of Alchemists, un progetto che mescola azione e strategia e che arriverà su PlayStation 5 e Nintendo Switch verso la fine del 2026. L’annuncio è arrivato dal publisher Game Source Entertainment insieme allo studio di sviluppo Team Machiavelli.

Il gioco non nasce però sulle console. La prima versione è comparsa su Steam nel maggio del 2023 in accesso anticipato, una fase pensata per raccogliere feedback mentre il progetto è ancora in evoluzione. Dopo quasi due anni di aggiornamenti, la versione completa è stata pubblicata nell’aprile del 2025. Ora gli sviluppatori stanno lavorando alla versione console, che dovrebbe arrivare nel corso della seconda metà del 2026.

Un gioco tra azione e difesa strategica

Castle of Alchemists unisce due generi che normalmente restano separati. Da una parte c’è l’azione tipica degli RPG, con combattimenti diretti e un personaggio che cresce man mano che si avanza. Dall’altra c’è la struttura dei giochi di tower defense, dove il giocatore deve costruire difese e piazzare trappole per fermare le ondate di nemici.

Il protagonista è il Bellator, un soldato trasformato dall’alchimia in una sorta di arma vivente. Il suo compito è difendere il castello e riconquistare le aree occupate dagli invasori, avanzando lentamente mentre gli attacchi diventano sempre più numerosi.

La sensazione è quella di un assedio continuo. I nemici arrivano spesso in grandi gruppi e il giocatore deve alternare combattimento diretto e gestione delle difese.

Armi alchemiche e trappole combinabili

Uno degli aspetti più interessanti del gioco riguarda la creazione degli equipaggiamenti. Armi e oggetti possono avere proprietà casuali, quindi ogni partita può generare combinazioni diverse.

Accanto alle armi ci sono le trappole e le torri difensive. Alcune rallentano i nemici, altre li immobilizzano o infliggono danni nel tempo. Il sistema diventa più profondo quando entrano in gioco le combinazioni tra effetti.

Una trappola metallica può essere colpita da elettricità, un liquido può prendere fuoco e alcune sostanze possono reagire tra loro creando effetti più distruttivi. In questo modo è possibile eliminare gruppi interi di nemici con reazioni a catena.

Ambientazioni e modalità di gioco

L’avventura si svolge in diverse aree del castello e nei territori circostanti. Si passa dalle miniere sotterranee alle forge dove vengono costruiti macchinari e strumenti, fino a sale di studio ormai abbandonate dove un tempo lavoravano gli alchimisti.

Ogni zona introduce nuove tipologie di nemici con abilità diverse. Alcune missioni portano a scontri contro boss in arene dedicate, mentre altre mettono alla prova la resistenza del giocatore con ondate sempre più numerose.

Esistono anche modalità con difficoltà aumentata e livelli con orde infinite di nemici, pensate per chi vuole continuare a migliorare l’equipaggiamento e sperimentare nuove strategie.

Con l’arrivo su PS5 e Switch previsto per la fine del 2026, Castle of Alchemists potrebbe trovare un pubblico più ampio tra chi apprezza giochi d’azione con una forte componente strategica. Per ora la data precisa non è stata indicata, ma nei prossimi mesi è probabile che emergano nuovi dettagli sulla versione console.