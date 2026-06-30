Come completare Mouseburg Confidential in Mouse P.I. for Hire senza perdere indizi

In Mouse P.I. for Hire, la missione secondaria Mouseburg Confidential si attiva durante la permanenza di Jack Pepper sulla crociera fluviale di Mouseburg e va completata prima di spingersi troppo avanti nella storia principale, perché altrimenti diventa irraggiungibile; il punto, in pratica, è semplice: bisogna parlare con un agente sotto copertura, recuperare una prova fotografica nella Sala Concerti e consegnarla per ottenere la ricompensa. Una deviazione breve, quasi nascosta, eppure facile da perdere se si mostra troppo presto il tesserino al buttafuori.

Come sbloccare Mouseburg Confidential in Mouse P.I. for Hire

Per avviare Mouseburg Confidential bisogna prima orientarsi nella nave, che è uno degli ambienti più intricati di Mouse P.I. for Hire. Si parte dalla sala macchine, si sale fino al ponte principale e da lì si va a sinistra, superando il buttafuori e prendendo le scale. Poi si torna indietro fino al corridoio bloccato da tre topi, si prosegue verso nord e si entra nella Cabina VI, dove si trova una stanzetta con un condotto di ventilazione sopra alcune valigie.

Da quel punto il percorso continua verso la Cigar Lounge e quindi su per la scalinata principale. Conviene fermarsi alla macchina da scrivere e salvare la partita: è un passaggio rapido, ma utile. Scendendo le scale sulla destra, infatti, si incontra finalmente il topo agente sotto copertura, fermo accanto a un tavolo. Basta parlargli per far partire la missione. Il dettaglio davvero importante è questo: Mouseburg Confidential va completata prima di mostrare il badge al buttafuori o di far avanzare troppo la trama, perché oltre una certa soglia la secondaria non sarà più disponibile.

Il percorso sulla nave e il punto esatto della prova fotografica

Una volta accettato l’incarico, il gioco non chiede combattimenti né inseguimenti. Al contrario, la missione si risolve con uno spostamento preciso all’interno della nave. Dall’area dell’agente bisogna dirigersi verso sud e salire le scale che portano alla Sala Concerti, uno degli ambienti centrali di questa sequenza sotto copertura.

Entrati nella Sala Concerti, è sufficiente guardare alla sinistra della stanza. In un angolo ci sono tre topi vicini a una grande lente d’ingrandimento: è lì che si trova l’obiettivo della missione. Avvicinandosi e scattando una foto si ottiene l’oggetto chiave, indicato dal gioco come “BMP Top Brass”. Solo allora la prova viene registrata nell’inventario. Non ci sono passaggi intermedi, né dialoghi aggiuntivi: il cuore della secondaria, in fondo, è tutto in questo scatto.

Come completare la missione senza perderla

Dopo aver raccolto la foto BMP Top Brass, bisogna semplicemente tornare dall’agente sotto copertura e consegnargli la prova. Il ritorno completa in automatico Mouseburg Confidential e chiude la missione. È una delle side quest più rapide dell’intera sezione sulla nave, quasi una parentesi, ma resta legata a una finestra temporale precisa.

Il consiglio, se si vuole evitare errori, è di affrontarla non appena si incontra l’agente. In Mouse P.I. for Hire alcune missioni secondarie si possono infatti bloccare con l’avanzamento della quest principale, e questa è una di quelle. Meglio non aspettare. Anche perché il percorso richiesto è breve e non comporta rischi particolari: niente scontri, niente deviazioni complesse, solo un passaggio ordinato tra Cigar Lounge, scale e Sala Concerti.

Ricompense della missione e perché conviene farla

La ricompensa di Mouseburg Confidential è piuttosto contenuta: completandola si ottengono 2 monete. Non è una cifra che cambia il passo dell’avventura, questo va detto, ma la missione richiede pochissimi minuti e quindi resta conveniente. Soprattutto per chi vuole ripulire la partita, sbloccare contenuti secondari o avvicinarsi a tutti gli obiettivi e trofei legati alle side quest.

C’è poi un altro aspetto utile. Una volta chiusa questa missione, si può continuare con maggiore tranquillità l’esplorazione della nave e dedicarsi anche ad altre attività collegate, come Alpha e Omega, la quest affidata da un personaggio BMP nella Cigar Lounge. Per chi sta affrontando una run completa, il senso è proprio questo: fare subito ciò che è facile mancare. In Mouse P.I. for Hire, almeno in questo tratto, la differenza la fanno i tempi. E un paio di scale prese al momento giusto.