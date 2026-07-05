Come iniziare al meglio in Gothic 1 Remake: guida alle prime ore di gioco

Arrivare nella Colonia di Gothic 1 Remake, oggi come nel titolo firmato da Piranha Bytes nei primi anni Duemila, significa una cosa semplice: nelle prime ore di gioco si parte senza protezioni, con poche risorse e con il rischio concreto di morire quasi a ogni incontro, ed è proprio per questo che l’avvio resta il passaggio più delicato e, insieme, uno dei più riusciti del remake. La sensazione è quella voluta dagli autori: il protagonista non conta nulla, almeno all’inizio, e il mondo glielo ricorda subito, tra sentieri stretti, creature aggressive e personaggi che aiutano, sì, ma fino a un certo punto.

Come affrontare le prime ore di Gothic 1 Remake

Nelle fasi iniziali di Gothic 1 Remake conviene seguire il consiglio di Diego e dirigersi verso Campo Vecchio senza allargarsi troppo dal percorso principale. È una scelta prudente, quasi obbligata: appena superato l’ingresso della Barriera, il personaggio è debole, mal equipaggiato e in pratica vulnerabile a ogni bestia che incontri lungo la strada. Meglio raccogliere gli oggetti negli scrigni vicini al sentiero, controllare quello che lasciano i primi NPC e non cercare combattimenti inutili. Se compare una creatura più minacciosa di un insetto, la linea resta una sola: scappare. La prima arma utile può anche essere un piccone, ma è lenta, scomoda e nei primi minuti serve più a tamponare che a dominare uno scontro. Eppure, proprio in questa fragilità iniziale, il gioco trova il suo ritmo.

Un altro aspetto da non sottovalutare è l’assenza della mappa nelle prime battute. Muoversi nella Colonia richiede memoria, piccoli punti di riferimento, curve del sentiero, torce accese, rocce riconoscibili. Solo allora l’esplorazione diventa meno punitiva. Prima di raggiungere il campo, l’obiettivo minimo è mettere insieme una base decente: torcia, un’arma qualsiasi, qualche grimaldello, cibo e magari un po’ di birra, che nel gioco non serve solo a recuperare, ma apre anche qualche dialogo utile.

I consigli dei cacciatori e l’aiuto di Drax

Lungo il tragitto, sulla destra del sentiero, si incontrano alcuni uomini con le bandane blu: sono i cacciatori, figure preziose nelle prime fasi. Parlare con loro conviene sempre, specie se si ha con sé della birra da offrire, perché danno indicazioni pratiche su come affrontare i nemici più comuni attorno a Campo Vecchio, compresi i saprofagi, che per un personaggio inesperto possono diventare un problema vero. Non sono dialoghi ornamentali, insomma: dentro quelle battute ci sono dritte che alleggeriscono molto l’ingresso nel gioco.

Tra questi personaggi c’è Drax, uno dei nomi da tenere a mente. Se trattato con disponibilità, può accompagnare il protagonista verso Campo Nuovo, facendo di fatto da bodyguard in una fase in cui ogni aiuto pesa. Il vantaggio è doppio: da una parte protegge durante gli scontri, dall’altra consente di recuperare materiali dai corpi delle creature uccise — pelli, artigli, altri elementi da rivendere o conservare. È un modo semplice per accumulare esperienza e denaro senza esporsi troppo presto. In un gioco che punisce l’improvvisazione, non è poco.

Dove dormire tra Campo Vecchio e Campo Nuovo

Una volta arrivati a Campo Vecchio, il consiglio è fermarsi e parlare con più abitanti possibile, in particolare nei pressi dell’arena. Tra i personaggi presenti, uno può indicare una capanna libera, quella con il tendaggio rosso vicino al livello superiore dell’arena: il proprietario non la occupa più, e per chi è appena arrivato avere un letto cambia parecchio. Riposare significa recuperare la barra della vita e avere un punto fisso da cui ripartire, dettaglio che nelle prime ore evita molti ritorni confusi e diverse morti inutili.

Esiste poi un secondo riparo a Campo Nuovo, ma lì il passaggio è meno immediato. Bisogna parlare con Gorn, che assegna un incarico piuttosto chiaro: dare una lezione a Shrike. Meglio non affrontarlo subito, almeno non senza aver migliorato un po’ equipaggiamento e statistiche. Quando la missione viene completata, però, il premio è concreto: oltre agli oggetti, si può ottenere anche la casa. Una ricompensa piccola sulla carta, decisiva nel gioco vero.

Il trucco utile per aumentare la Destrezza all’inizio

Per chi vuole un vantaggio rapido, c’è infine un passaggio noto tra i giocatori di Gothic 1 Remake e legato all’area di Campo Nuovo. Uscendo dal campo e tornando verso il piccolo canyon d’ingresso, si trova un laghetto vicino a un minuscolo villaggio. Da lì bisogna buttarsi in acqua e cercare, al centro o poco oltre, una entrata sommersa. Il tratto richiede attenzione, perché l’aria non è infinita e i movimenti vanno dosati bene; se si sbaglia direzione, si rischia di non arrivare dall’altra parte.

Superato il passaggio, si entra in una caverna dove si aggira un Lurker: affrontarlo subito non conviene. Meglio evitarlo e cercare un cadavere nascosto nell’area. Addosso si trova una pozione, la Essenza di Destrezza, che garantisce un +1 permanente alla Destrezza. È un bonus piccolo, solo in apparenza: nelle prime ore, quando ogni punto conta, può fare la differenza tra un personaggio appena passabile e uno un po’ più pronto ad affrontare la Colonia. Non risolve tutto, certo. Ma in Gothic 1 Remake, all’inizio, anche un singolo punto può pesare parecchio.