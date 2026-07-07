Come Spyro: Reignited Trilogy ha riscoperto l’originale grazie a un emulatore

A quasi otto anni dall’uscita di Spyro: Reignited Trilogy, il team di Toys for Bob ha raccontato in un’intervista pubblicata da Kinda Funny su YouTube come, negli Stati Uniti e durante la lavorazione della raccolta remaster, abbia studiato i tre giochi originali con un emulatore open-source modificato, dopo non essere riuscito a recuperare il codice sorgente dei capitoli storici: un passaggio tecnico, ha spiegato lo studio, che serviva a mantenere il più possibile autentica l’esperienza di Spyro.

Spyro Reignited Trilogy, il retroscena sul lavoro di Toys for Bob

A parlarne è stato Paul Yan, capo di Toys for Bob, che nel colloquio con Kinda Funny è tornato su una delle fasi meno visibili dello sviluppo di Spyro: Reignited Trilogy. L’idea iniziale, ha detto, era piuttosto lineare: ritrovare il source code originale e usarlo come base per una ricostruzione accurata. Quel materiale, però, non è saltato fuori. E allora il team ha cambiato strada, solo allora, mettendo mano a un metodo più artigianale ma anche più preciso del previsto.

Yan ha spiegato che uno degli ingegneri dello studio ha preso un emulatore open-source e lo ha adattato per “guardare” dentro i giochi usciti in passato, così da analizzarne struttura e dati. Non un’operazione nostalgica, insomma, ma un lavoro quasi da rilievo tecnico: osservare, misurare, confrontare. “Abbiamo estratto un sacco di modelli, abbiamo estratto i livelli”, ha raccontato, con un tono diretto, quasi da officina più che da presentazione patinata.

L’emulatore modificato per ricostruire livelli, gemme e movimenti

Il punto centrale del racconto sta proprio lì: senza il codice originale di Spyro, il team ha dovuto leggere i vecchi titoli dall’esterno, studiandoli come un meccanismo da smontare e rimontare. In base a quanto riferito da Yan, l’emulatore modificato ha permesso di individuare l’esatto posizionamento di ogni gemma, di recuperare la forma dei livelli, di misurare distanze e proporzioni. Una mappa minuziosa. Quasi millimetrica.

Non si è trattato soltanto di geometrie o oggetti da collezione. Lo studio, ha aggiunto Yan, ha misurato anche tempismo, velocità e percorsi dei nemici, vale a dire quegli elementi che danno al gioco la sua sensazione concreta, quella che il giocatore percepisce pad alla mano ma fatica a descrivere. “Ci ha dato un sacco di metriche”, ha detto, spiegando che quei dati servivano a riproporre i contenuti “in modo autentico”. È una parola che torna spesso, autentico, e in questo caso dice parecchio: non copiare l’originale scena per scena, ma ricrearne il ritmo.

Perché il team cercava autenticità e non una semplice copia

Nel lavoro su una remaster o, in questo caso, su una rielaborazione molto ampia come Spyro: Reignited Trilogy, il rischio è sempre lo stesso: rifare l’aspetto e perdere il comportamento del gioco. Toys for Bob, invece, sembra aver puntato proprio su quel confine sottile tra memoria e risposta dei comandi, tra immagine moderna e sensazione familiare. Eppure, senza una base tecnica pronta all’uso, il margine d’errore poteva essere alto.

La scelta di passare da un emulatore modificato mostra anche un aspetto meno raccontato dello sviluppo contemporaneo: quando il materiale storico non è più disponibile, i team devono ricostruire il passato con strumenti nuovi. Non basta ricordarsi come “sembrava” Spyro. Bisogna capire come si muoveva, quanto impiegava un nemico a cambiare direzione, dove cadeva l’occhio del giocatore entrando in un’area. Dettagli piccoli, sì, ma decisivi. Sono quelli che, spesso, fanno la differenza tra una raccolta curata e un’operazione che resta in superficie.

Le conseguenze del successo e il futuro della serie Spyro

Il risultato, alla fine, ha dato ragione allo studio. Spyro: Reignited Trilogy è stata accolta bene dal pubblico e il progetto è rimasto, negli anni, uno dei lavori più riconoscibili di Toys for Bob nel campo dei remake e delle riedizioni. Nell’intervista non ci sono numeri aggiornati sulle vendite, ma il tono del racconto lascia intendere quanto quella raccolta abbia avuto peso nella traiettoria recente del team e, più in generale, nel ritorno della serie.

Non è un dettaglio secondario, visto che oggi Toys for Bob è al lavoro su un nuovo capitolo di Spyro. Il passato, in questo caso, non viene evocato solo per celebrare un successo: serve a spiegare un metodo. Studiare gli originali, misurarli, perfino inseguirne le imperfezioni. È lì che lo studio dice di aver trovato la chiave della Reignited Trilogy. E forse, in quel lavoro paziente su gemme, livelli e traiettorie dei nemici, c’è già una traccia del futuro di Spyro.