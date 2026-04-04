Con questa opzione su WhatsApp puoi vedere TUTTI i contatti online in quel momento sull'APP (nessuno lo ha mai svelato prima)

Grazie a una opzione molto specifica su WhatsApp, è possibile vedere tutti i contatti online in uno specifico momento.

Con le ultime versioni beta di WhatsApp, emergono dettagli su una nuova funzionalità che potrebbe semplificare notevolmente la gestione dei contatti e delle conversazioni. Sebbene non sia ancora attiva per tutti gli utenti, questa funzione, ancora in fase di sviluppo, offre uno spunto interessante sulle direzioni future della piattaforma.

Una gestione più semplice dei contatti online

Fino ad oggi, per sapere se una persona fosse disponibile per una conversazione su WhatsApp, l’utente doveva entrare nella chat con quel contatto e controllare il suo stato online. Se si desiderava verificare la disponibilità di più persone, il processo diventava piuttosto macchinoso, richiedendo l’apertura di ogni singola conversazione. Questa modalità risultava poco pratica, soprattutto per chi ha numerosi contatti attivi e vuole risparmiare tempo.

Proprio per risolvere questo problema, WhatsApp sta lavorando a una sezione che permetterà agli utenti di visualizzare i contatti online in un unico spazio, senza dover aprire ogni singola chat. In questo modo, il processo di identificare chi è disponibile a chattare diventerà più rapido e pratico.

Un elenco centralizzato per i contatti attivi

L’idea è quella di creare una sorta di elenco centralizzato accessibile direttamente dalle impostazioni. All’interno di questo spazio, verranno mostrati tutti i contatti attivi in quel momento su WhatsApp. Non solo: la funzione suggerirà anche numeri non salvati nella rubrica, come quelli con cui si è interagito frequentemente in chat di gruppo o con cui si è parlato almeno una volta privatamente. Questa mossa potrebbe incentivare gli utenti ad ampliare la propria rubrica, integrando contatti già presenti nelle conversazioni.

Scorrendo più in basso nell’elenco, gli utenti troveranno una lista organizzata dei contatti, con la possibilità di personalizzare la visualizzazione. Sarà possibile scegliere di ordinare i contatti in vari modi, come per esempio mettendo in evidenza quelli online in tempo reale o semplicemente ordinandoli per nome. Nel caso in cui un contatto non sia online al momento, verrà visualizzato in base all’ultimo accesso, con una priorità data a chi è stato attivo più di recente.

Questa novità offre un’organizzazione più efficiente e intuitiva, permettendo agli utenti di interagire facilmente con chi è disponibile, senza dover compiere operazioni ripetitive.

Privacy: un equilibrio tra visibilità e controllo

Nonostante l’introduzione di queste nuove funzionalità, WhatsApp continuerà a rispettare le impostazioni di privacy degli utenti. Se un contatto ha scelto di non mostrare l’ultimo accesso, non verrà incluso nell’elenco in base a tale informazione. Allo stesso modo, se qualcuno ha deciso di nascondere il proprio stato online, non comparirà affatto nella lista. In questo modo, WhatsApp mantiene un equilibrio tra la visibilità delle informazioni e il controllo sulla privacy da parte degli utenti.

Quando questa funzione sarà pronta e disponibile, dovrebbe rendere molto più immediato iniziare una conversazione su WhatsApp. Senza dover aprire ogni chat singolarmente, sarà possibile vedere rapidamente chi è disponibile in quel momento, riducendo il tempo necessario per iniziare una comunicazione. Questa novità rappresenta un passo in avanti verso una gestione più efficiente delle interazioni quotidiane, sempre nel rispetto delle preferenze di privacy degli utenti.