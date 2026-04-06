Crimson Desert 1.02.00: un aggiornamento ricco di novità per migliorare l’esperienza di gioco

Il gioco di ruolo d’azione Crimson Desert ha ricevuto il tanto atteso aggiornamento alla versione 1.02.00, che introduce una serie di novità pensate per migliorare l’esperienza di gioco.

Tra le modifiche principali c’è la possibilità di tornare ai vecchi controlli, una scelta che farà felici i giocatori che preferivano la configurazione originale. Inoltre, sono stati introdotti nuovi contenuti, come l’espansione del Deposito Privato e un nuovo nodo dell’Abisso a Pailune, il tutto accompagnato da correzioni di bug e migliorie alla grafica.

Contenuti e nuove aggiunte

La novità più rilevante riguarda l’espansione del Deposito Privato, che ora può crescere significativamente. I giocatori che hanno avanzato nell’accampamento dei Manti Grigi possono espandere la capacità del deposito da 240 a 1000 slot, grazie a un sistema che si sviluppa in cinque fasi. Inoltre, sono stati aggiunti nuovi set di armature, un elmo per i gatti, e nuove modifiche grafiche a nemici con meccaniche speciali.

Il nuovo nodo dell’Abisso a Pailune aggiunge una nuova dimensione esplorativa al gioco, mentre le modifiche ai controlli di movimento permettono ai giocatori di scegliere tra lo schema predefinito e quello classico, rendendo il gioco ancora più personalizzabile.

Miglioramenti alla giocabilità e prestazioni

Una delle principali aggiunte riguarda la reattività del gioco: le abilità, il salto, il volo e l’interazione con i nodi dell’Abisso sono stati migliorati, permettendo un’esperienza di gioco più fluida e coinvolgente. È anche stato reso possibile attivare i nodi dell’Abisso mentre il personaggio è in movimento, migliorando l’interattività. Inoltre, la gestione della stamina durante l’uso delle cavalcature è stata rivista, per rendere il tutto più bilanciato.

Numerosi bug sono stati corretti, come quelli che impedivano il completamento di alcune quest o causavano problemi con i comportamenti dei NPC. Anche il sistema di combattimento ha ricevuto interventi per risolvere errori nelle abilità, nelle parate e nel comportamento dei boss.

Migliorie grafiche e nuove opzioni

Dal punto di vista grafico, la patch include una serie di ottimizzazioni che migliorano la qualità visiva, tra cui l’aggiunta dell’opzione “Visibilità Copricapo”, che consente ai giocatori di decidere quando mostrare o nascondere l’elmo, una funzione particolarmente utile in combattimento. Sono stati inoltre implementati miglioramenti per DLSS, ray tracing e FSR su PC, aumentando la qualità visiva e migliorando le prestazioni generali.

Stabilità e ottimizzazioni

La patch 1.02.00 ha migliorato la stabilità e le prestazioni del gioco, risolvendo numerosi crash e rallentamenti, sia su PC che su console. Inoltre, è stato ottimizzato il sistema di localizzazione e l’audio, completando un aggiornamento che migliora l’esperienza di gioco complessiva.

Con questo aggiornamento, Crimson Desert si presenta più rifinito, con nuove funzionalità e miglioramenti che arricchiscono l’esperienza. Ora non resta che mettersi in gioco e godersi tutte le novità!