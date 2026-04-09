Crimson Desert, 5 cose incredibili che puoi fare nel gioco: da cavalcare nemici a lanciarti come un wrestler

Crimson Desert è uno di quei giochi che non smette di sorprendere, che riesce a stupire per la varietà di cose che è possibile fare al suo interno. Ogni angolo del mondo sembra celare qualche segreto o possibilità che può rivelarsi sorprendente.

Dal cavalcare i nemici, alla possibilità di combattere come un wrestler, ecco cinque delle azioni più pazze che puoi fare nel gioco che non potete assolutamente perdervi.

Cavalcare i nemici: quando le leggi della fisica non contano

La prima follia che puoi vivere in Crimson Desert è cavalcare i nemici, una meccanica che ricorda i grandi classici come Dragon’s Dogma e Shadow of the Colossus. Il protagonista, Kliff, può aggrapparsi ai nemici più grandi, salire sulla loro schiena e colpire i loro punti deboli mentre cavalca. Ma attenzione: la resistenza alla fatica è limitata e, se non sei abbastanza veloce, potresti venire scaraventato via, perdendo il controllo e rischiando di finire fuori gioco.

Apprendere le mosse: diventa un maestro osservando gli altri

Un altro aspetto interessante riguarda l’apprendimento delle mosse. Kliff può apprendere abilità di combattimento o movimenti speciali non solo tramite il classico albero delle abilità, ma anche semplicemente osservando i nemici o gli NPC. Un esempio? Dopo aver visto un Orso Nero fare una spallata devastante, siamo riusciti ad apprendere la stessa tecnica in pochi istanti, utilizzandola a nostro favore.

Distruggere l’ambiente: usa il mondo a tuo favore

La distruttibilità ambientale è un altro punto di forza di Crimson Desert. Oggetti come bancarelle, barili, torri e alberi sono completamente distruttibili. Non solo per fare danni diretti, ma anche per sfruttare la meccanica in modo strategico: ad esempio, puoi far cadere un albero su un nemico per mandarlo al tappeto. E se vuoi fare ancora di più, puoi persino usare gli alberi come una sorta di fionda per lanciarti in aria!

Combattere come un wrestler: prendi a calci e suplexa i tuoi nemici

Oltre alle armi tradizionali come spade e scudi, Crimson Desert offre la possibilità di affrontare i nemici con tecniche di wrestling pura. Tra mosse iconiche come l’RKO, l’Inazuna Drop e il suplex, le scazzottate si mescolano con le mosse da wrestling in un mix esplosivo che rende i combattimenti ancora più spettacolari e imprevedibili.

Reagire alle temperature: non basta solo combattere

Simile a Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, il mondo di Crimson Desert presenta biomi con diverse temperature, il che aggiunge un ulteriore livello di difficoltà. Se le zone più miti non pongono grandi problemi, attraversare il Deserto Cremisi o le fredde montagne di Pailune può diventare fatale. A questo proposito, il gioco richiede che tu ti vesta in modo adeguato, scegliendo l’abbigliamento giusto per proteggerti dai cambiamenti climatici, altrimenti rischi di perdere rapidamente stamina o peggio.

Queste sono solo alcune delle follie che Crimson Desert ha da offrire, ma è certo che ogni angolo del gioco nasconde qualche sorpresa che renderà l’esperienza unica e sempre fresca, partita dopo partita.