Crimson Desert: come raggiungere la nave pirata e trovare il tesoro nascosto

Se siete appena entrati in Crimson Desert e siete alla ricerca di un equipaggiamento utile che possa rendere più facile l’esplorazione e la ricerca di tesori, allora la nave pirata è il posto giusto per voi.

Interrompete per un attimo la main quest e seguite questa guida per raggiungere la nave pirata, che si trova non lontano dall’area iniziale del gioco, e ottenere uno degli oggetti più utili: il cappello da pirata.

Come raggiungere la nave pirata

Per trovare la nave pirata, dovete dirigervi verso sud rispetto a Hernand fino a raggiungere la parte costiera a ovest delle Steel Mountains. La posizione esatta della nave è mostrata nella mappa qui sotto. La nave non è troppo lontana dalla costa, ma non potrete raggiungerla a nuoto a causa della stamina limitata.

Non preoccupatevi: lungo il percorso troverete una piccola barca nascosta tra gli scogli che vi permetterà di avvicinarvi alla nave. Però, attenzione, questo tratto è piuttosto pericoloso. La nave è armata e le sue difese comprendono cannonate laterali e mine in acqua, che potrebbero esplodere se vi avvicinate troppo. Inoltre, alcune delle mine sono anche in grado di sparare, aumentando ulteriormente il rischio.

La parte più sicura per avvicinarsi alla nave è il suo fianco destro, poco prima dell’ultimo cannone. Qui troverete una scala che vi permetterà di salire sulla nave in modo sicuro, senza rischiare di venire colpiti dai cannoni o dalle mine.

Affrontare i pirati a bordo della nave

Una volta saliti a bordo, sarà il momento di fare piazza pulita di tutti i pirati. Fortunatamente, non è necessario avere un equipaggiamento avanzato per riuscire nell’impresa: la dotazione iniziale di Kliff è sufficiente.

Iniziate liberandovi dei pirati che usano armi a distanza, quindi concentratevi sugli altri. Il combattimento non è troppo difficile, ma richiederà un po’ di attenzione, soprattutto a causa del numero di nemici. Una volta che tutti i pirati sono stati eliminati, potrete passare alla fase successiva: il saccheggio!

Il tesoro nascosto: il cappello da pirata

Una volta che la nave è stata ripulita, dirigetevi verso la stiva. Lì troverete un forziere del tesoro, che contiene uno degli oggetti più utili del gioco: il cappello da pirata.

Non è solo un oggetto estetico, ma ha anche una funzione molto utile: la penna sul cappello si illumina ogni volta che vi trovate vicino a un forziere. Questo aiuterà notevolmente nelle vostre future esplorazioni, guidandovi verso altri tesori nascosti sparsi nel mondo di gioco.

Un luogo fondamentale

La nave pirata è un luogo fondamentale in Crimson Desert non solo per la ricompensa che offre, ma anche per l’esperienza di esplorazione e combattimento che vi permetterà di vivere. Se siete pronti a mettervi alla prova e a raccogliere un oggetto davvero utile, questa è una missione che non potete perdervi!