Crimson Desert, lo scrigno che blocca tutti: ecco come aprirlo e ottenere subito la Collana del Santo

Capita presto, quando ancora si sta prendendo confidenza con Crimson Desert, di trovarsi davanti a uno scrigno che sembra semplice ma che riesce a far perdere tempo anche ai giocatori più attenti.

Il Maniero della Collina è uno dei primi luoghi in cui il gioco mette alla prova la pazienza, con un enigma che ruota attorno a un sistema di cilindri e meccanismi da interpretare. Non è difficile in senso stretto, ma senza un’indicazione chiara si rischia di restare bloccati più del previsto, soprattutto nelle fasi iniziali quando ogni risorsa conta davvero.

La ricompensa, però, spiega perché valga la pena insistere: la Collana del Santo è uno di quegli oggetti che fanno la differenza all’inizio dell’avventura, sia per la difesa aggiuntiva sia per l’effetto legato alla Vitalità. Non è solo un premio, è un aiuto concreto.

Prima del puzzle: cosa serve davvero

Prima ancora di mettere mano allo scrigno, c’è un dettaglio che molti sottovalutano. Senza una Maschera, infatti, si può anche risolvere l’enigma, ma non si riesce a raccogliere il contenuto. Una situazione che può sembrare quasi assurda, ma che nel gioco ha una sua logica precisa legata alle meccaniche di furtività.

Anche l’accesso al maniero non è così immediato. Indossare abiti da hernandiano evita problemi con le guardie e permette di entrare nel cortile senza attirare attenzioni. Non è un passaggio obbligato, ma cambia completamente l’approccio: meno tensione, meno interruzioni, più tempo per concentrarsi su ciò che conta davvero.

Arrivati sul posto, bisogna aggirare l’edificio e sfruttare una finestra per entrare. Nessun allarme, nessuna scena particolare. Il gioco, in questo caso, lascia fare.

Come funziona davvero il meccanismo

Una volta dentro, lo scrigno si presenta con un pannello che raffigura una catena montuosa sotto un cielo notturno. Sotto l’immagine ci sono cinque cilindri regolabili, ciascuno controllato da un disco. L’istinto porta a muoverli a caso, ma il sistema è più preciso di quanto sembri.

Il punto non è solo ruotare i dischi, ma capire il concetto di “scatto”. Non si tratta di un semplice input rapido: bisogna mantenere la pressione finché il disco non si allinea perfettamente. È qui che molti sbagliano, pensando di aver impostato la posizione corretta quando in realtà manca ancora un minimo aggiustamento.

La combinazione giusta segue una progressione abbastanza lineare, ma non immediata se non la si conosce. Da sinistra verso destra, i cilindri vanno regolati con 2, 3, 4, 5 e 5 scatti. Una sequenza che sembra quasi crescere in modo naturale, ma che senza riferimento rischia di diventare un tentativo continuo.

Se qualcosa non torna, è possibile riportare ogni disco alla posizione iniziale semplicemente facendolo scorrere verso l’alto. Un dettaglio utile, perché evita di dover ricominciare da zero ogni volta.

Perché questa ricompensa cambia l’inizio del gioco

Una volta aperto lo scrigno, la Collana del Santo entra subito nell’inventario e cambia il modo in cui si affrontano i combattimenti iniziali. Il bonus alla difesa è immediato, ma è soprattutto l’attivazione della Vitalità a fare la differenza nei momenti più caotici.

All’inizio di Crimson Desert, ogni piccolo vantaggio pesa più del previsto. Non si hanno ancora molte risorse, l’equipaggiamento è limitato e ogni errore si paga. Avere un oggetto del genere significa ridurre il margine di rischio, anche senza accorgersene subito.

E anche nel caso in cui non venga utilizzata, resta comunque un oggetto con un valore economico interessante. Si può vendere, trasformando un enigma in un guadagno concreto.

È uno di quei momenti in cui il gioco sembra fermarsi un attimo, come a dire che non tutto è immediato. Alcune cose richiedono di capire come funzionano, non solo di provarle. E quando succede, il risultato si sente davvero nel modo in cui si continua a giocare.