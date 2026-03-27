Disastro Crimson Desert, gli sviluppatori chiedono scusa: "Saranno rimossi"

Crimson Desert è uno dei lanci più forti degli ultimi mesi, ma non senza qualche ombra difficile da ignorare.

Dietro il successo commerciale, infatti, si è rapidamente aperto un fronte di polemica che ha poco a che vedere con il gameplay e molto con le scelte produttive. Nel mirino dei giocatori sono finiti alcuni elementi decorativi presenti nel mondo di gioco: quadri e immagini di contorno realizzati con strumenti di intelligenza artificiale generativa, riconoscibili per imperfezioni evidenti e una qualità complessiva giudicata inferiore agli standard del resto dell’opera.

A far emergere il problema non sono state recensioni specialistiche, ma direttamente la community. Durante le prime ore di gioco, diversi utenti hanno notato dettagli ripetitivi e anomalie visive nei quadri presenti negli ambienti interni: prospettive incoerenti, soggetti poco definiti, elementi duplicati.

Non si tratta di contenuti centrali nell’esperienza, ma il punto è un altro: in un titolo che punta molto sull’immersione e sulla coerenza visiva, anche i dettagli di sfondo contribuiscono alla credibilità complessiva.

Di fronte alle segnalazioni, Pearl Abyss ha chiarito la propria posizione. Alcuni asset 2D, spiegano gli sviluppatori, sono stati creati nelle fasi iniziali dello sviluppo proprio con strumenti basati su IA, con l’obiettivo di definire rapidamente atmosfera e direzione artistica.

Un errore di processo, non di strategia

Secondo quanto ammesso dallo studio, quei contenuti avrebbero dovuto essere sostituiti con versioni definitive realizzate dal team artistico. Una fase che, evidentemente, non è stata completata in modo uniforme.

Alcuni asset sono così rimasti nel prodotto finale, finendo nella versione distribuita al pubblico. Una svista, ma non di poco conto.

La stessa Pearl Abyss ha parlato apertamente di errore: contenuti “inclusi involontariamente nella release finale”, che non riflettono gli standard qualitativi interni. Non solo. Lo studio ha riconosciuto anche un problema di comunicazione: l’uso di IA generativa non era stato dichiarato, in contrasto con le linee guida di Steam sulla trasparenza dei contenuti.

La vicenda ha acceso un dibattito più ampio che va oltre il singolo titolo. Da una parte c’è chi considera l’utilizzo dell’IA un’evoluzione naturale dello sviluppo videoludico, già da anni legato a sistemi automatizzati e algoritmi avanzati. Dall’altra, cresce una sensibilità sempre più critica verso l’uso della generazione automatica nei contenuti creativi.

Quando l’IA viene percepita come scorciatoia a scapito della qualità o come sostituzione del lavoro artistico umano, la reazione del pubblico cambia radicalmente. Anche se si tratta, come in questo caso, di elementi marginali.

Pearl Abyss ha avviato una revisione completa delle risorse presenti nel gioco. Gli asset contestati verranno progressivamente sostituiti attraverso aggiornamenti futuri, anche se non è stata indicata una data precisa.

Parallelamente, lo studio sta rafforzando i controlli interni e le procedure di verifica, con l’obiettivo di evitare situazioni simili e garantire maggiore coerenza tra visione creativa e prodotto finale.