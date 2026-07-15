Dispatch arriva su Xbox Series X|S e Microsoft Store: svelata la data di uscita con un nuovo trailer

AdHoc Studio ha annunciato oggi, 15 luglio 2026, che Dispatch arriverà il 29 luglio su Xbox Series X|S e su PC tramite Microsoft Store, completando così il percorso multipiattaforma dell’avventura narrativa già uscita nei mesi scorsi su altre console; la conferma è arrivata insieme a un nuovo trailer, diffuso in giornata, che accompagna l’apertura delle pagine prodotto sugli store Microsoft. Un passaggio atteso, in realtà, perché dopo l’esordio su PS5 e Steam a fine 2025 e quello su Nintendo Switch e Switch 2 a gennaio, mancava solo l’approdo nell’ecosistema Xbox.

Dispatch arriva su Xbox e PC Microsoft il 29 luglio

L’uscita di Dispatch su Xbox Series X|S e Microsoft Store è fissata dunque per martedì 29 luglio, con due versioni già indicate da AdHoc Studio: la Standard Edition, venduta a 29,99 euro, e la Deluxe Edition a 39,99 euro. In quest’ultima, oltre al gioco base, trovano spazio quattro fumetti digitali e un artbook di oltre 100 pagine; un’aggiunta pensata per chi vuole entrare meglio nell’universo del titolo, non solo giocarlo. Il nuovo filmato pubblicato dallo studio, breve ma piuttosto chiaro, insiste proprio su questo punto: non tanto l’azione pura, quanto il tono da commedia supereroistica e il lavoro dietro le quinte. Ed è lì, poi, che Dispatch prova a distinguersi.

Cos’è Dispatch: una commedia supereroistica da scrivania

Al centro della storia c’è Robert Robertson, conosciuto nel suo mondo come Mecha Man, un eroe la cui carriera cambia direzione nel momento peggiore possibile: la sua tuta meccanica viene distrutta e con lei spariscono i “poteri” che lo avevano reso famoso. Da quel momento, ecco la svolta, Robert non combatte più in prima linea ma accetta un incarico da Dispatcher, coordinando da una postazione operativa gli interventi dei colleghi sparsi in città. Una premessa quasi dimessa, sulla carta. Eppure è proprio questa scelta narrativa a dare forma all’identità del gioco.

Gli sviluppatori descrivono Dispatch come una “commedia supereroistica ambientata sul posto di lavoro”, definizione che riassume bene il tono dell’esperienza: dialoghi serrati, personaggi imperfetti, emergenze da gestire e rapporti interni che contano almeno quanto le missioni. Il giocatore, di volta in volta, deve capire quale membro della squadra sia più adatto a intervenire in una crisi, tenendo insieme efficienza, carattere e conseguenze. Non si tratta solo di assegnare compiti, insomma; c’è una trama che si piega alle decisioni prese, spesso in modo meno lineare di quanto sembri all’inizio.

Scelte, tattica leggera e personaggi: il cuore del gioco

Il meccanismo centrale di Dispatch non punta sulla spettacolarità del combattimento diretto, ma su una formula che mescola avventura narrativa, gestione delle emergenze e una componente tattica leggera. Ogni scelta, secondo quanto mostrato finora e spiegato dallo studio, incide su tre livelli: sviluppo della storia, esito delle missioni e relazioni con il gruppo di eroi che affianca Robert. È qui che il gioco, almeno nelle intenzioni, cerca di trovare ritmo. Un personaggio può essere il più forte sul campo ma il meno adatto a trattare con i civili; un altro, apparentemente secondario, può evitare un problema più grande con una battuta o un approccio meno rigido.

Il cast viene presentato come volutamente bizzarro e poco allineato all’idea classica di supereroe impeccabile. C’è, in filigrana, una lettura da commedia d’ufficio: tensioni, attriti, personalità che si sovrappongono, colleghi che funzionano male insieme finché non arriva l’emergenza giusta. Solo allora, suggerisce il gioco, si vede davvero chi è utile e chi no. Un impianto che sposta il peso dall’azione alla scrittura, con l’ambizione di far pesare i dialoghi quanto una missione riuscita.

Il percorso sulle altre piattaforme e le attese per l’uscita Xbox

Prima dell’annuncio odierno, Dispatch era stato lanciato su PS5 e PC via Steam verso la fine del 2025, raccogliendo riscontri positivi da parte del pubblico e della critica specializzata. In seguito è arrivata la pubblicazione su Nintendo Switch e Switch 2 lo scorso gennaio, segnale di una strategia di espansione progressiva che ora si chiude con l’arrivo su Xbox. Mancava quel tassello, in effetti, e il 29 luglio lo studio proverà a intercettare anche un’utenza diversa, abituata a consumare molto catalogo digitale e particolarmente sensibile alle proposte narrative.

Resta da capire quale sarà la risposta del pubblico Microsoft, ma alcuni elementi sono già sul tavolo: un prezzo d’ingresso contenuto, un’identità abbastanza riconoscibile e una formula che non rincorre i soliti modelli supereroistici. AdHoc Studio, per ora, si limita a fissare la data e a mostrare il trailer. Il resto arriverà tra due settimane, pad alla mano.