Dopo sei anni Fortnite ritorna su Google Play Store, la fine di una lunga battaglia

Se usi Android, la differenza la senti subito, Fortnite è di nuovo sul Play Store, lo cerchi, lo scarichi, lo avvii, fine.

Senza passaggi strani, senza APK da siti esterni, senza quella sensazione di fare qualcosa “a metà”, per anni non è stato così, e non per un problema tecnico.

Una guerra che non riguardava solo un gioco

Tutto parte dal 2020, quando Epic decide di saltare il sistema di pagamento di Google, niente commissione del 30%, pagamenti diretti, una mossa semplice da spiegare, molto meno da gestire.

Google reagisce nel modo più diretto possibile, Fortnite sparisce dal Play Store.

Da lì si apre una battaglia lunga, fatta di tribunali, accuse di monopolio, difese sulla sicurezza, dichiarazioni che spesso sembravano parlare più agli sviluppatori che ai giocatori, ma nel mezzo c’erano proprio loro, i giocatori.

Perché sì, Fortnite su Android c’era comunque, ma dovevi cercarlo altrove, scaricare l’APK, installare manualmente, accettare permessi, non difficile, ma nemmeno immediato.

Cosa cambia davvero adesso

Il ritorno sul Play Store è la conseguenza di una decisione legale che ha dato ragione a Epic, tradotto in qualcosa di concreto, Google ha dovuto aprire il proprio sistema, almeno in parte.

E per chi gioca, il cambiamento è molto più semplice di quanto sembri.

Scarichi un gioco come tutti gli altri, gli aggiornamenti arrivano in automatico, non devi più chiederti se la versione è quella giusta, se il file è sicuro, se stai facendo un passaggio in più inutile.

Sembra poco, ma non lo è, perché abbassa la soglia, riporta Fortnite dentro il flusso normale delle app.

Il tempismo non è casuale

Il ritorno coincide con la nuova stagione, Capitolo 7 Stagione 2, e con contenuti freschi che servono anche a riportare dentro chi si era allontanato.

Epic lo sa bene, il momento del ritorno conta, quasi quanto il ritorno stesso.

E infatti c’è anche il piccolo incentivo, il costume Yeddy regalato invitando altri giocatori, non cambia la vita, ma funziona, fa parlare, fa tornare, fa muovere la community.

Non è solo Fortnite

La cosa più interessante, però, è quello che succede intorno, questa storia non riguarda solo un gioco che torna disponibile.

Riguarda il modo in cui funzionano gli store digitali, chi decide le regole, chi prende una percentuale, chi può davvero scegliere come distribuire un’app.

Per anni il sistema è stato chiuso, o comunque molto controllato, questa vicenda ha aperto una crepa, piccola ma visibile.

E quando una crepa si vede, altri iniziano a guardarla.

Quello che resta, al di là del caso

Alla fine, per molti utenti, la sensazione è semplice, finalmente è tutto più facile, ma sotto c’è qualcosa che si muove.

Non è detto che cambierà tutto, non è detto che altri casi avranno lo stesso esito, le grandi piattaforme non cambiano direzione dall’oggi al domani.

Però qualcosa si è spostato.

E ogni volta che apri il Play Store, cerchi Fortnite e lo trovi lì, senza fare giri strani, quella differenza si vede, anche se magari non ci pensi più.