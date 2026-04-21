Dragon Ball Xenoverse 3 è ufficiale: ambientazione nuova e ritorno nel 2027

Quando una saga torna dopo anni di attesa, non è solo un nuovo capitolo: è un ritorno che riaccende aspettative, soprattutto tra chi l’ha seguita fin dall’inizio.

Bandai Namco ha ufficializzato Dragon Ball Xenoverse 3, confermando lo sviluppo del nuovo episodio della serie per PS5, Xbox Series X|S e PC. L’uscita è prevista nel corso del 2027, anche se per ora non c’è una data precisa. Dopo mesi di indiscrezioni, l’annuncio è arrivato insieme ai primi dettagli e a un trailer che offre un assaggio della direzione presa dal progetto.

Un nuovo futuro nell’universo di Dragon Ball

Il gioco sarà ambientato nell’Anno 1000, una linea temporale inedita che porta i giocatori in una nuova versione di West City, centro nevralgico delle vicende.

Qui si svilupperanno storie originali, pensate per ampliare l’universo narrativo della serie e offrire un contesto diverso rispetto agli eventi già conosciuti.

Un aspetto che aggiunge valore è il contributo di Akira Toriyama, il creatore di Dragon Ball, che ha partecipato allo sviluppo dei contenuti prima della sua scomparsa.

Gameplay e struttura

Come nei capitoli precedenti, anche in Xenoverse 3 sarà possibile creare il proprio personaggio, personalizzandolo e facendolo evolvere all’interno della storia.

Il sistema di combattimento dovrebbe mantenere lo stile già noto, basato su scontri dinamici e spettacolari, accessibili ma allo stesso tempo profondi. Non mancherà la possibilità di interagire con personaggi storici della saga e di vivere eventi che rielaborano la timeline originale.

Un annuncio atteso

Il progetto non arriva del tutto a sorpresa. Già nei mesi scorsi erano emerse alcune informazioni, anche attraverso leak, che avevano anticipato l’esistenza del gioco.

Inizialmente presentato con il nome provvisorio di Dragon Ball Age 1000, il titolo ha poi assunto la denominazione definitiva, confermando la continuità con la serie Xenoverse. L’annuncio ufficiale segna quindi il passaggio da indiscrezione a progetto concreto, pronto a entrare nella fase di sviluppo più visibile.

Cosa aspettarsi nei prossimi mesi

Per ora i dettagli restano limitati, ma è probabile che nei prossimi mesi emergano informazioni più precise su contenuti, modalità e data di uscita. La serie Xenoverse ha costruito nel tempo una base solida, grazie a un mix di azione, personalizzazione e fedeltà all’universo di Dragon Ball.

Il terzo capitolo dovrà mantenere questo equilibrio, aggiungendo elementi nuovi senza perdere l’identità che ha reso la saga così riconoscibile tra i fan.