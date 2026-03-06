È finita per Xbox? Parla il creatore Seamus Blackley

Xbox si trova in questo momento in una fase davvero complicata della propria storia, come dimostrano le parole di Seamus Blackley.

Le parole di Seamus Blackley, uno dei fondatori di Xbox, sono più di una semplice riflessione nostalgica sulla sua creatura: sono un campanello d’allarme per chi sta seguendo il mondo dei videogiochi. Lungi dal nascondere i suoi timori, Blackley ha recentemente sollevato preoccupazioni riguardo al futuro di Xbox, puntando il dito su un cambiamento strategico in atto in Microsoft che potrebbe minacciare la centralità del business videoludico nella compagnia.

Microsoft e la preoccupazione di Seamus Brackley: i dettagli

Secondo Blackley, Microsoft sta compiendo un cambio radicale di direzione, spostando le sue risorse e attenzioni lontano dall’hardware e dai videogiochi verso l’Intelligenza Artificiale. Questo spostamento di focus, secondo il creatore di Xbox, rischia di relegare il gaming a un settore secondario, una parte marginale di una visione aziendale molto più ampia. Le sue parole non sono piovute dal nulla. Piuttosto, sono il risultato di decisioni recenti che, a suo parere, mostrano chiaramente le nuove priorità di Microsoft.

Un segnale di questo cambiamento, a parere di Blackley, sarebbe la recente nomina di Asha Sharma a capo di Microsoft Gaming. Sharma, proveniente da una solida esperienza nel campo dell’IA, rappresenta per Blackley un simbolo chiaro: Microsoft non sta più puntando su “hardware e pixel”, ma su algoritmi e servizi integrati. In altre parole, l’azienda starebbe mettendo da parte l’idea di costruire esperienze di gioco potenti e visivamente straordinarie per concentrarsi su tecnologie che alimentano nuovi tipi di servizi, sempre più legati al cloud e all’intelligenza artificiale.

Blackley non ha paura di dire che questa strategia potrebbe essere deleteria per il settore dei videogiochi. Se Microsoft decide di destinare gran parte delle sue risorse alla ricerca sull’Intelligenza Artificiale, allora il gaming rischia di diventare, in futuro, solo una parte di un pacchetto più ampio di servizi, come la ricerca o la produttività, dove il gioco non è più il cuore pulsante dell’azienda. Il rischio è che Xbox, invece di essere una console di punta che spinge in avanti i confini dell’esperienza videoludica, diventi semplicemente un’altra piattaforma per il gioco in streaming, subordinata a obiettivi aziendali più ampi.

Non c’è ancora certezza su dove stia andando Microsoft. Se Blackley ha ragione nel descrivere un futuro in cui Xbox diventa solo una parte di un sistema più ampio di servizi cloud e AI, potremmo davvero trovarci di fronte a una fine di un’era, quella della competizione aperta tra le console. Ma il futuro del gaming è sempre stato imprevedibile, e non è detto che Microsoft riesca a mantenere il passo o che Sony e Nintendo non rispondano con altre innovazioni che potrebbero riscrivere la storia del gaming. Quello che è certo è che, per Xbox, il futuro non è mai stato così incerto.