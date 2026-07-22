EA Sports FC 27, Mbappé in copertina: svelata l’edizione standard

Electronic Arts ha mostrato la copertina standard di EA Sports FC 27 con Kylian Mbappé al centro, annunciando insieme la presentazione completa del gioco per il 23 luglio 2026 alle 18, ora italiana, quando sarà diffuso anche il primo trailer ufficiale: è questo, oggi, il primo tassello concreto della nuova campagna del titolo calcistico di EA, atteso dagli appassionati soprattutto per capire quali novità arriveranno dopo l’ultimo capitolo. Per ora, in realtà, il publisher non ha chiarito cosa verrà mostrato nel dettaglio; il punto, semmai, è che attorno all’immagine scelta stanno già nascendo letture, ipotesi, attese.

Mbappé volto di EA Sports FC 27

La scelta di Mbappé come cover star di EA Sports FC 27 non sorprende, e anzi segue una linea ormai riconoscibile nel rapporto fra il fuoriclasse francese e il marchio calcistico di Electronic Arts. L’attaccante del Real Madrid, classe 1998, sarà infatti il volto sia della Standard Edition sia della Ultimate Edition, dettaglio che lo mette al centro dell’intera comunicazione iniziale del gioco. Non un’apparizione simbolica, dunque, ma una presenza piena, pensata per associare il nuovo capitolo a uno dei nomi più forti e più immediati del calcio attuale.

Nel materiale diffuso dall’editore, Mbappé appare in primo piano, con una posa studiata per tenere insieme riconoscibilità e impatto visivo. È una scelta che parla a un pubblico largo, dal giocatore occasionale a chi segue il calcio europeo ogni settimana, e che si appoggia anche al peso mediatico del francese, ormai stabilmente dentro il gruppo ristretto degli atleti più esposti e più richiesti. Non solo in campo, insomma.

La copertina e i dettagli nascosti sullo sfondo

L’immagine della copertina di FC 27 mostra, dietro a Mbappé, una città decorata con stendardi e richiami visivi ad alcuni grandi club europei, fra cui Liverpool, Napoli e Manchester City. Un fondale che non sembra casuale, perché sposta subito l’attenzione da una semplice cover promozionale a un possibile indizio sul tono del gioco, o almeno sulla sua ambientazione. In quel punto, proprio lì, si sono concentrate le discussioni della community.

Da ore circola infatti l’ipotesi di una città hub esplorabile da cui accedere a modalità e attività diverse, una soluzione che ricorderebbe da vicino quanto già visto nella serie NBA 2K. Al momento, però, non ci sono conferme ufficiali da parte di EA Sports e la prudenza resta obbligata: si tratta di una voce, non di un annuncio. Eppure il fatto che la copertina insista su una dimensione urbana, con simboli distribuiti nello spazio e non solo un generico sfondo grafico, è bastato per alimentare le letture più varie.

Il trailer del 23 luglio e cosa può emergere

Il prossimo passaggio segnato sul calendario è il 23 luglio 2026 alle 18:00, quando Electronic Arts presenterà EA Sports FC 27 con un evento dedicato e con il primo trailer ufficiale. È il momento da cui ci si aspetta qualche risposta concreta: non solo sulla direzione artistica del gioco, ma anche sulle modalità, sull’interfaccia e, soprattutto, sul gameplay, che per molti resta il punto decisivo dopo l’annuncio della copertina.

Non è stato detto se il trailer conterrà sequenze giocate estese oppure un primo montaggio più promozionale, magari centrato su licenze, stadi e testimonial. Chi segue la serie, però, sa che il primo impatto conta parecchio: animazioni, ritmo delle azioni, reattività dei giocatori, persino il modo in cui viene mostrata una telecamera. A volte bastano pochi secondi per orientare il dibattito. Solo allora si capirà se la copertina era soltanto un lancio d’immagine o il primo indizio di un cambiamento più largo.

Il profilo di Mbappé tra calcio reale e immagine globale

Per EA Sports, puntare su Kylian Mbappé significa affidarsi a un calciatore che unisce risultati sportivi, riconoscibilità immediata e peso internazionale. Cresciuto nel Monaco, affermatosi al Paris Saint-Germain e poi passato al Real Madrid nell’estate del 2024, il francese ha costruito negli anni una traiettoria lineare solo in apparenza: velocità, attacco della profondità, freddezza sotto porta, ma anche una capacità rara di restare centrale nel racconto del calcio contemporaneo.

La sua figura, del resto, funziona bene anche fuori dal campo e si presta a rappresentare un videogioco che continua a vendersi come prodotto globale prima ancora che come simulazione sportiva. EA Sports FC 27, in questa prima uscita pubblica, sceglie di partire da lì: da un volto riconoscibile, da una data precisa, da un’attesa ancora senza dettagli completi. Il resto arriverà con il trailer. O forse, come spesso accade in questi casi, già nelle ore prima, tra anticipazioni, forum e piccoli indizi lasciati apposta a metà.