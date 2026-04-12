Epic Games regala nuovi giochi: ecco quelli disponibili ora e il prossimo in arrivo il 16 aprile

Ogni giovedì ormai è diventato un appuntamento fisso per chi gioca su PC, e anche questa settimana Epic Games Store non cambia ritmo, con nuovi giochi gratis da riscattare subito e uno già annunciato per i prossimi giorni.

Il meccanismo è sempre lo stesso, ma continua a funzionare. Si entra, si clicca e il gioco resta tuo. Senza abbonamenti, senza vincoli. E in un periodo in cui le uscite si accumulano, non è un dettaglio da poco.

Il gioco gratis del 16 aprile

Il prossimo titolo in arrivo è The Stone of Madness, disponibile dal 16 aprile. Un gioco che si distingue subito per atmosfera e ritmo.

Si tratta di uno stealth tattico in tempo reale, ambientato in un monastero spagnolo del XVIII secolo, isolato tra le montagne dei Pirenei. Non è il classico scenario, e si sente.

La storia ruota attorno a cinque prigionieri, ognuno con abilità diverse ma anche con limiti evidenti. Non sono eroi, e il gioco lo ricorda continuamente.

Il sistema si basa sull’alternanza dei personaggi. Devi scegliere chi usare, quando e come. C’è chi può usare incantesimi, chi si muove meglio nell’ombra, chi può distrarre le guardie.

Ma il punto più interessante è la gestione della sanità mentale. Ogni personaggio ha traumi e fobie, e quando emergono cambiano il modo in cui si gioca. Non è solo un dettaglio narrativo, incide davvero sulle azioni.

I giochi gratis disponibili ora

Nel frattempo, i giochi gratuiti di questa settimana sono già disponibili. Parliamo di TOMAK: Save the Earth Regeneration e Prop Sumo.

Sono due esperienze molto diverse tra loro, e come spesso accade con Epic, non puntano solo su nomi grandi ma anche su titoli meno conosciuti che possono sorprendere.

Il funzionamento è sempre lo stesso. Si accede con il proprio account, si clicca su “ottieni” e il gioco viene aggiunto alla libreria.

Da quel momento resta tuo. Puoi scaricarlo subito oppure lasciarlo lì e tornarci quando vuoi. Non scade, non sparisce.

Perché continua a funzionare

Questa formula ormai è chiara a tutti. Epic non regala solo giochi per attirare utenti, ma costruisce una libreria nel tempo, molti entrano per curiosità e finiscono per accumulare decine di titoli. Alcuni non li avviano mai, altri diventano scoperte inattese.

È anche per questo che ogni giovedì si torna a controllare. Non tanto per quello che si conosce già, ma per quello che potrebbe sorprendere senza aspettarselo.