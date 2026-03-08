Fallout 4 riceve una nuova quest gratuita da circa un’ora: come giocarla

Nuova missione totalmente gratuita su Fallout 4: ecco come poterla giocare

A distanza di anni dall’uscita originale, Fallout 4 continua a espandersi grazie alla comunità di modder, che ancora oggi realizza contenuti aggiuntivi per l’RPG post-apocalittico di Bethesda. L’ultimo esempio è una nuova missione gratuita, progettata per integrarsi con l’avventura principale e offrire circa un’ora di gioco aggiuntiva.

La mod introduce una piccola storia inedita ambientata nel Commonwealth e può essere avviata direttamente all’interno del mondo di gioco, senza alterare la narrativa originale.

Una nuova missione fan-made per Fallout 4

La quest è stata sviluppata da un modder e distribuita gratuitamente, confermando quanto la scena delle mod sia ancora attiva attorno al titolo Bethesda.

Il contenuto aggiuntivo propone una missione completamente doppiata, con dialoghi e personaggi pensati per adattarsi al tono della storia di Fallout 4. La durata stimata è di circa un’ora, a seconda dello stile di gioco e delle scelte del giocatore.

Progetti di questo tipo sono piuttosto comuni nel mondo di Fallout: negli anni la community ha realizzato vere e proprie espansioni gratuite, alcune delle quali introducono nuove aree esplorabili, missioni e oggetti, contribuendo a mantenere vivo il titolo anche molto tempo dopo la sua pubblicazione.

Dove iniziare la quest nel gioco

Per attivare la missione non è necessario installare particolari espansioni o completare passaggi complessi.

L’avventura si avvia semplicemente trovando un biglietto nascosto a Diamond City, uno degli insediamenti principali del gioco situato all’interno di uno stadio da baseball trasformato in città-mercato nel Commonwealth devastato dalla guerra nucleare.

Una volta raccolto l’indizio, si attiverà una catena di eventi che porterà il giocatore a esplorare nuove situazioni narrative e interagire con personaggi aggiuntivi.