Gli sviluppatori di Marvel Rivals non introdurranno personaggi originali: il motivo

Gli sviluppatori di Marvel Rivals non introdurranno personaggi originali: qual è il motivo alla base di questa scelta.

Il punto non è introdurre nuovi personaggi a ogni aggiornamento. Il nodo è diverso. Gestire un roster che cresce rapidamente senza perdere controllo e chiarezza. Dentro Marvel Rivals il numero di eroi continua ad aumentare, stagione dopo stagione, e questo cambia le priorità dello sviluppo.

La posizione di NetEase Games è lineare. I personaggi originali sono possibili, ma non adesso. Non perché manchi lo spazio creativo, ma perché il sistema attuale è già in espansione costante. Aggiungere qualcosa di completamente nuovo rischierebbe di complicare un equilibrio ancora in costruzione.

Un archivio già sufficiente per anni

L’universo Marvel offre un catalogo molto ampio. Non si parla solo dei nomi più noti, ma di centinaia di personaggi già esistenti, ognuno con caratteristiche diverse. Per lo studio, questo significa avere contenuti pronti senza doverli inventare da zero.

Il ritmo con cui vengono inseriti nuovi eroi è già sostenuto. Due personaggi per ciclo stagionale, aggiornamenti programmati con largo anticipo, spesso collegati anche agli eventi del mondo Marvel più ampio. Questo approccio permette di mantenere una continuità. In questo contesto, creare un personaggio originale non è una necessità operativa. È una possibilità futura, ma non una priorità immediata.

Il limite reale è la gestione, non la quantità

Aumentare il numero di eroi ha un impatto diretto sull’esperienza di gioco. Più personaggi significano più scelte, ma anche più complessità. Il rischio non è avere pochi contenuti, ma averne troppi difficili da gestire.

Il problema si sposta sull’interfaccia. Come selezionare un eroe rapidamente. Come riconoscere abilità e ruoli. Come evitare che il giocatore si perda tra troppe opzioni. Sono aspetti tecnici, ma incidono sul gameplay. Il team lo dice chiaramente: il vero lavoro non è aggiungere nuovi personaggi, ma rendere accessibili quelli già presenti.

Marvel Rivals resta legato all’universo Marvel. Non sono previste aperture verso altri mondi, né crossover esterni. Questo restringe il campo, ma allo stesso tempo lo rende più controllabile.

Un personaggio originale, per funzionare, dovrebbe inserirsi in questo contesto senza creare fratture. Non è solo una questione estetica, ma di coerenza tra gameplay e identità del gioco.

Finché il sistema continua a espandersi con elementi già esistenti, il bisogno di introdurre qualcosa di completamente nuovo resta secondario.

La selezione non è casuale

Non tutti i personaggi disponibili vengono scelti. Il criterio non è solo la popolarità. Conta cosa portano nel gioco. Un eroe deve introdurre meccaniche diverse, non replicare quelle già presenti.

Se due personaggi hanno abilità simili, uno dei due perde priorità. Questo limita automaticamente il numero di aggiunte possibili, anche all’interno dello stesso universo Marvel.

Il risultato è una crescita più lenta di quanto sembri, ma più controllata. Per i giocatori, la conseguenza è una continuità. Il gioco cambia, ma senza deviazioni improvvise. Ogni nuova stagione aggiunge contenuti senza alterare la struttura di base.

Chi si aspetta personaggi originali dovrà aspettare una fase diversa, quando il sistema sarà più stabile e l’interfaccia più adattata a gestire un numero ancora maggiore di eroi.

Nel frattempo, il focus resta su ciò che c’è già. E su come mantenerlo utilizzabile senza creare sovraccarico. Perché a un certo punto il problema non è più aggiungere, ma scegliere. E rendere quella scelta gestibile in ogni partita.