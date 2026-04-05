GTA 5 Enhanced: l'aggiornamento porta 10 nuove supercar, tra cui Lamborghini e McLaren

GTA 5 Enhanced si arricchisce con un pacchetto di 10 nuove supercar, per offrire una varietà ancora maggiore di veicoli ad alte prestazioni.

La scena modding di GTA 5 Enhanced continua a evolversi con l’aggiunta di contenuti di alta qualità. L’ultimo pacchetto include dieci supercar originali, ispirate ad icone come la Lamborghini Aventador SV e la McLaren 765LT, progettate per offrire sia un impatto grafico che prestazioni solide. Questi modelli ad alta fedeltà sono stati ottimizzati per garantire un frame rate stabile anche nelle zone più affollate della mappa.

Nuove supercar per un’esperienza migliorata

Il pacchetto introduce una selezione variegata di auto, che spazia dalle hypercar alle sportive più accessibili. Le vetture disponibili includono modelli iconici come la McLaren 720S e la Kia Stinger 2.5T, arricchendo il garage virtuale dei giocatori con nuovi veicoli da guidare e personalizzare. Ogni auto è progettata con un’identità visiva unica, che si distingue per dettagli impeccabili, mantenendo però una fluidità grafica ottimizzata per non compromettere le prestazioni, soprattutto in zone di alta densità.

Un’esperienza visiva e tecnica all’avanguardia

Il mod è stato sviluppato da Happpie, uno dei più attivi modder della scena, ed è un esempio di come il modding possa portare GTA 5 Enhanced a nuovi livelli, sia tecnici che estetici. Le auto sono perfettamente integrate nel gioco, con modelli dettagliati che non solo migliorano l’aspetto visivo, ma rendono anche le corse e le fughe in città ancora più emozionanti. L’implementazione delle supercar si affianca agli altri miglioramenti del gioco, tra cui una grafica più fluida grazie a NaturalVision Enhanced e una fisica di guida migliorata tramite mod come Drive V Mod.

Prestazioni migliorate per le GPU RTX 50 Series

Un’altra novità interessante riguarda il supporto per le GPU RTX 50 Series, con un mod non ufficiale che abilita il DLSS 4 Multi-Frame Generation, migliorando ulteriormente la resa grafica e la fluidità del gioco. Questo rende il titolo ancora più accessibile e piacevole da giocare anche su hardware di ultima generazione.

L’attesa per GTA VI e la crescita della community

Nonostante l’attesa per Grand Theft Auto VI, la community modding di GTA 5 Enhanced continua a prosperare. La voglia di arricchire l’esperienza di gioco del predecessore è palpabile, con modder che creano contenuti sempre più ambiziosi. Questo pacchetto di 10 supercar è solo l’ultima dimostrazione della dedizione della community, che ha contribuito a mantenere vivo l’interesse per il gioco, anche a distanza di anni dalla sua uscita.