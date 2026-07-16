GTA 6, il caso Kurtaj riapre a novembre dopo l’uscita dall’ospedale psichiatrico

Arion Kurtaj, il giovane hacker britannico condannato per il leak di GTA 6, è stato trasferito il 14 luglio da una struttura ospedaliera sicura nel Regno Unito a un carcere ordinario, in vista di un nuovo processo penale previsto a novembre, dopo che i medici lo hanno dichiarato idoneo a comparire in giudizio: una svolta che riapre uno dei casi di cybercrime più discussi degli ultimi anni, quello che aveva colpito Rockstar Games con la diffusione online di 90 video di GTA VI e, nello stesso periodo, del codice sorgente di GTA V. La notizia, rimasta finora sotto traccia per effetto di restrizioni giudiziarie, è stata confermata dal giornalista della BBC Joe Tidy, che segue da tempo la vicenda.

Arion Kurtaj dal ricovero protetto al carcere ordinario

Il passaggio da ospedale psichiatrico sicuro a prigione ordinaria segna un cambio netto nella posizione giudiziaria di Kurtaj, già giudicato colpevole a fine 2023 per una serie di reati informatici, tra cui hacking, frode e accesso abusivo a sistemi protetti. All’epoca il tribunale aveva disposto il suo internamento a tempo indeterminato, tenendo conto della sua condizione di autismo e del rischio di recidiva, ritenuto concreto dagli esperti che avevano valutato il caso.

La decisione di spostarlo in carcere, però, indica che il quadro è mutato. Non nel merito dei fatti, quelli restano, ma nella valutazione della sua capacità di stare in giudizio e di affrontare il procedimento in modo ordinario. Solo allora, con un’udienza fissata nei prossimi mesi, si capirà se il nuovo percorso processuale porterà a una condanna aggiuntiva o a misure diverse.

Il leak di GTA 6 che ha colpito Rockstar Games

Il nome di Arion Kurtaj è legato soprattutto alla violazione dei sistemi interni di Rockstar, uno degli episodi più pesanti mai subiti da un grande studio del settore videoludico. Secondo quanto emerso in tribunale, il giovane era riuscito ad accedere al sistema di comunicazioni aziendali e a sottrarre materiale riservato, poi finito online con una risonanza immediata tra forum, social e piattaforme video.

Il contenuto più noto di quel furto erano i 90 filmati di GTA VI, pubblicati quando il gioco era ancora lontano dall’uscita ufficiale e circondato da una riservatezza quasi totale. In quei video si intravedevano ambientazioni, meccaniche e personaggi del nuovo capitolo della serie. Eppure non era tutto: nello stesso periodo circolò anche il codice sorgente di GTA V, un elemento che, per gli addetti ai lavori, pesa persino più delle immagini, perché tocca il cuore tecnico e commerciale di un prodotto.

Per Rockstar Games e per la casa madre Take-Two Interactive il danno non fu solo d’immagine. Un leak di quella portata mette sotto pressione i team di sviluppo, altera i piani di comunicazione e costringe le aziende a rafforzare procedure e controlli. Il caso, in quel momento, diventò un punto di riferimento nel dibattito sulla sicurezza interna delle grandi società tecnologiche e dell’intrattenimento.

Le restrizioni dei tribunali e la conferma di Joe Tidy

Le prime indiscrezioni sul cambiamento di status di Kurtaj erano emerse già a marzo, quando si era saputo che il ragazzo aveva introdotto di nascosto un telefono cellulare nella struttura in cui era detenuto. Su Snapchat, secondo le ricostruzioni circolate allora, si sarebbe persino vantato del soggiorno, definendolo “fantastico”. Un dettaglio minore solo in apparenza, perché per chi lo sorvegliava era il segnale che il regime di contenimento non stava funzionando come previsto.

Da quel momento, però, il silenzio. Non per mancanza d’interesse, ma per effetto di precise restrizioni imposte dai tribunali britannici sulla diffusione di notizie relative al procedimento. A spiegare il passaggio è stato Joe Tidy della BBC, ripreso anche online dall’utente @FriendlyAaron1: il 14 luglio un giudice dell’Alta Corte ha revocato quelle limitazioni, consentendo così di rendere pubblico il trasferimento in cella.

La revoca non cambia i fatti contestati, ma permette finalmente di collocarli in una timeline chiara. Prima l’internamento in una struttura protetta, poi l’episodio del telefono, infine il trasferimento in carcere. In mezzo, una rivalutazione medica che ha ribaltato il punto più delicato dell’intera vicenda: la sua effettiva idoneità a sostenere un processo ordinario.

Nuovo processo a novembre e nodo recidiva

Secondo quanto riferito da Tidy, Arion Kurtaj dovrà ora comparire in un processo penale ordinario a novembre, dopo essere stato ritenuto dai medici capace di affrontare l’iter giudiziario. È questo il passaggio decisivo. Fino a oggi il caso era rimasto sospeso tra responsabilità accertate e misure speciali legate alle condizioni personali dell’imputato; adesso entra, almeno in parte, in una fase più lineare.

Resta comunque aperto il nodo della recidiva, che già nella sentenza del 2023 era stato indicato come uno degli elementi centrali. Per la giustizia britannica non si tratta soltanto di punire un reato passato, ma di valutare quanto sia concreto il rischio che episodi simili possano ripetersi. Nel mondo del cybercrime, del resto, la disponibilità di strumenti digitali rende il controllo più complesso di quanto accada in altri contesti.

Le prospettive, al momento, non appaiono semplici per il giovane hacker. In base alle informazioni emerse finora, il nuovo procedimento potrebbe incidere in modo pesante sul suo futuro detentivo. Molto dipenderà dalle conclusioni dei medici, dalle valutazioni del giudice e dalla capacità della difesa di contestualizzare condotte che hanno avuto un impatto rilevante non solo giudiziario, ma anche industriale. Il caso Kurtaj-Rockstar, insomma, non è chiuso. Semmai entra adesso nella sua fase più delicata.