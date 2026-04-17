GTA 6 salta e il calendario si riscrive: maggio diventa il mese delle sorprese gaming

Maggio doveva essere dominato da un solo nome, GTA 6, ma il rinvio ha aperto uno scenario diverso, dove altri giochi stanno trovando spazio e attenzione in modo quasi inatteso.

Il calendario dei videogiochi in uscita non è rimasto vuoto. Anzi. Senza il peso ingombrante di GTA 6, diversi titoli stanno emergendo con più forza, intercettando un pubblico che probabilmente avrebbe guardato altrove. È una dinamica che si ripete raramente, ma quando succede cambia davvero il modo in cui si vive un mese videoludico.

Un mese che doveva essere monopolizzato

La data del 26 maggio 2026 era stata fissata nella testa di molti. Rockstar avrebbe dovuto lanciare il suo titolo più atteso, e tutto il resto sarebbe inevitabilmente passato in secondo piano. È sempre stato così quando arriva un gioco di questa portata.

Il rinvio ha creato un vuoto, ma non nel senso classico. Più che vuoto, è uno spazio che altri sviluppatori stanno occupando. Non con un singolo blockbuster, ma con una serie di uscite distribuite che stanno ridisegnando le aspettative.

I giochi che stanno prendendo il posto di GTA 6

Tra i titoli più osservati c’è Forza Horizon 6, che torna con un’ambientazione nuova e un’impostazione ormai consolidata. Non è una sorpresa in senso stretto, ma senza GTA 6 diventa automaticamente uno dei punti centrali del mese.

Accanto a lui si muovono progetti molto diversi tra loro. Indiana Jones e l’antico cerchio prova a giocare sulla narrazione e sull’immaginario cinematografico, mentre Greedfall 2 punta su un’esperienza più stratificata, pensata per chi cerca un gioco più lento e costruito.

Ci sono poi titoli che rischiavano di passare inosservati e che ora trovano spazio. Directive 8020, ad esempio, si inserisce in un contesto più di nicchia ma con un’identità chiara. Lo stesso vale per Paralives, che continua a costruire curiosità attorno a un’idea diversa di simulazione.

Non è solo una questione di quantità. È il modo in cui questi giochi vengono percepiti. Senza un gigante a catalizzare tutto, ogni uscita ha più tempo per essere osservata, provata, discussa.

Le sorprese che potrebbero emergere davvero

Alcuni titoli sembrano destinati a giocarsi qualcosa di più. Yoshi and the Mysterious Book, per esempio, riporta in primo piano un personaggio che funziona sempre, ma che qui potrebbe trovare un pubblico ancora più ampio del solito.

Allo stesso modo, 007 First Light sta attirando attenzione senza forzature. Il legame con il team di Hitman crea aspettative, ma non è ancora chiaro quanto riuscirà a mantenere. Ed è proprio questa incertezza a renderlo interessante.

Anche progetti più particolari come Mixtape o Thick As Thieves si inseriscono in un contesto meno competitivo del previsto. Non significa automaticamente successo, ma cambia il terreno su cui si muovono.

Il punto è che maggio non è più il mese di un solo gioco. È diventato qualcosa di più distribuito, meno prevedibile. E forse anche più interessante, almeno per chi è disposto a guardare oltre i soliti nomi.

Resta una sensazione strana. Senza GTA 6, tutto sembra leggermente diverso. Non necessariamente peggiore, ma sicuramente meno scontato. E in questo spazio, qualcuno potrebbe riuscire a farsi notare davvero.