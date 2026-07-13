Halo: Campaign Evolved è in fase gold: sviluppo completato e lancio più vicino

Halo Studios ha annunciato oggi che Halo: Campaign Evolved è entrato in fase gold, confermando così l’uscita del remake il 28 luglio su PlayStation, Xbox Series X|S e PC, con accesso anticipato dal 23 luglio, mentre il team chiude lo sviluppo senza rinvii e prepara il ritorno del primo capitolo della saga in una veste aggiornata. La comunicazione è arrivata con un breve messaggio pubblicato sul profilo ufficiale di Halo: “Halo: Campaign Evolved è entrato ufficialmente in fase gold”, si legge nel post, seguito da un saluto ai fan di lunga data — “Diamo ai nostri vecchi amici un caloroso benvenuto” — che ha subito riacceso l’attenzione attorno a uno dei nomi più riconoscibili del catalogo Xbox.

Halo Campaign Evolved in fase gold: cosa cambia per l’uscita

L’ingresso in fase gold indica, nel linguaggio dell’industria, che la versione principale del gioco è stata completata e può avviarsi alla distribuzione, anche se nelle settimane successive restano possibili patch e rifiniture. Nel caso di Halo: Campaign Evolved, il passaggio assume un peso particolare perché chiude una lavorazione osservata da vicino sia dalla comunità Xbox sia da quella PlayStation, visto che il progetto segna il debutto sulla console Sony di un marchio che per anni è stato legato in modo quasi esclusivo alla piattaforma Microsoft. Solo allora, con la data ormai fissata, l’annuncio ha preso una forma concreta: 23 luglio per chi accederà in anticipo, 28 luglio per la pubblicazione completa, senza cambi di calendario comunicati finora dallo studio.

Il debutto di Halo su PlayStation e l’arrivo nel Game Pass

Il punto più discusso resta proprio questo: Halo arriva su PlayStation, un passaggio che fino a poco tempo fa sarebbe sembrato improbabile e che invece si inserisce nella strategia più ampia di apertura del catalogo first party di Microsoft verso altri ecosistemi. Accanto alla versione PS5, il gioco sarà disponibile dal giorno di lancio anche su Game Pass, sia per Xbox Series X|S sia per PC, mantenendo dunque la centralità del servizio in abbonamento per il pubblico storico del brand. È una doppia mossa, commerciale ma anche simbolica: da una parte si allarga il bacino dei giocatori, dall’altra si prova a rimettere al centro un episodio fondativo della serie, parlando insieme ai veterani e a chi non aveva mai toccato il primo Halo del 2001.

Un remake in Unreal Engine 5 tra storia originale e meccaniche aggiornate

Secondo quanto comunicato dagli sviluppatori, Halo: Campaign Evolved ricostruisce l’esperienza del capitolo originale in Unreal Engine 5, mantenendo intatta la struttura narrativa ma intervenendo su grafica, gameplay e presentazione generale. Il messaggio è chiaro, anche se prudente: non una riscrittura, piuttosto una rielaborazione fedele del materiale di partenza, adattata agli standard tecnici e di fruizione di oggi. Eppure il lavoro, almeno nelle intenzioni illustrate fin qui, non si limita al solo impatto visivo. Halo Studios parla infatti di meccaniche rinnovate, di una messa in scena più moderna e di interventi sull’impianto di gioco pensati per rendere l’esperienza più fluida, senza staccarla troppo da ciò che i fan ricordano. È il nodo di tutti i remake, in fondo: toccare abbastanza, ma non troppo.

Missioni inedite, cooperativa online e crossplay: i contenuti confermati

Tra gli elementi già confermati ci sono missioni inedite, diverse novità legate al gameplay e una serie di ottimizzazioni che, stando alla presentazione dello studio, riguardano la struttura del gioco originale. Non viene ancora chiarito in dettaglio quanto spazio avranno questi contenuti aggiuntivi nel bilanciamento complessivo della campagna, ma la presenza di sezioni nuove suggerisce che il remake non sarà una semplice operazione conservativa. Sul fronte delle modalità, invece, le informazioni sono più nette: è prevista una cooperativa online per quattro giocatori, con crossplay, cross-progression e split-screen per due utenti sulla stessa console. Un dettaglio, quest’ultimo, che molti appassionati considerano quasi identitario per la serie, specie chi l’ha vissuta negli anni delle partite sul divano.

Il ritorno del primo Halo e le aspettative dei fan

Per Halo Studios il lancio di Campaign Evolved è anche un test sul valore attuale del marchio, dopo anni in cui la serie ha alternato rilanci, correzioni di rotta e una relazione non sempre lineare con il suo pubblico. Il richiamo al primo episodio, in questo senso, non è casuale: si torna all’origine, al gioco che nel 2001 contribuì a definire l’identità della prima Xbox e a fissare un linguaggio preciso per gli sparatutto in prima persona su console. Le reazioni online, almeno nelle ore successive all’annuncio, si sono mosse in due direzioni: da un lato l’entusiasmo dei fan storici, dall’altro la curiosità di chi vedrà Halo su PlayStation per la prima volta. Il verdetto, come spesso accade, arriverà pad alla mano. Il conto alla rovescia, intanto, è già partito.