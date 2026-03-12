I 5 giochi gratis su Steam che stanno sorprendendo i giocatori e che puoi provare subito

Ogni settimana su Steam arrivano centinaia di nuovi giochi, ma tra le tante uscite ce ne sono alcuni completamente gratuiti che riescono davvero a catturare l’attenzione dei giocatori.

Non tutti hanno budget enormi o grafica spettacolare, ma spesso sono proprio questi titoli più piccoli a nascondere idee interessanti, partite veloci e qualche ora di divertimento senza spendere nulla. Per chi passa qualche serata davanti al computer, o semplicemente vuole staccare la testa dopo una giornata lunga, vale la pena dare un’occhiata a questi nuovi giochi free-to-play apparsi di recente su Steam. Alcuni puntano sulla competizione online, altri sulla logica o su meccaniche rilassanti. E la cosa più semplice è che basta scaricarli e provarli: nessun rischio, nessun costo.

Combattimenti tra galeoni in Pirate Ships

Il nome dice già tutto: Pirate Ships ruota attorno a battaglie navali tra vascelli pirata. Il gioco mette i giocatori uno contro l’altro in scontri PvP in cui ognuno costruisce la propria nave e prova a dominare il mare.

La parte interessante è che non si tratta solo di sparare cannoni. Durante le partite si raccolgono risorse che servono per migliorare l’imbarcazione e sbloccare modelli più potenti. C’è anche una modalità PvE, quindi chi preferisce evitare gli scontri diretti può affrontare missioni contro il computer.

Non è un blockbuster, ma ha quella semplicità immediata che rende facile giocare una partita veloce senza troppe complicazioni.

Netoo, il puzzle minimalista che mette alla prova il cervello

Chi preferisce giochi più tranquilli potrebbe trovare qualcosa di interessante in Netoo, un puzzle logico dall’aspetto minimalista. All’inizio sembra quasi banale: bisogna ruotare dei magneti e posizionarli correttamente sullo schema.

Il problema è che la difficoltà non resta la stessa. Ogni dieci livelli il gioco introduce una nuova meccanica, e quello che all’inizio sembra semplice diventa via via più complicato. Alcuni giocatori su Steam hanno già commentato positivamente il design dei livelli, sottolineando quanto siano studiati con cura.

È il tipo di gioco che si apre per cinque minuti e ci si ritrova ancora lì dopo mezz’ora.

eBaseball: Pro Spirit per chi aspetta la stagione MLB

Con l’inizio della stagione di MLB alle porte, Konami ha pubblicato su Steam eBaseball: Pro Spirit, un titolo che punta su una simulazione abbastanza realistica del baseball.

Il gioco cerca di riprodurre movimenti, lanci e atmosfera del diamante in modo convincente. C’è una modalità single player, ma la parte più interessante è la sfida online contro altri giocatori.

Per chi segue il baseball o vuole avvicinarsi a questo sport, può essere un modo semplice per entrare nell’atmosfera della stagione senza acquistare un titolo sportivo completo.

Idle Cats Dungeon, gatti pixel e dungeon

Tra i giochi gratuiti più curiosi spunta Idle Cats Dungeon, che mescola il genere degli idle game con un esercito di gatti in stile pixel art.

Il funzionamento è semplice: si reclutano gatti guerrieri che entrano nei dungeon e combattono mostri mentre il giocatore continua a cliccare per potenziare la squadra. Nel frattempo, una classifica mostra quanti nemici hanno eliminato gli altri utenti.

È uno di quei giochi che scorrono in sottofondo mentre si fa altro. Non richiede grande attenzione, ma riesce comunque a creare quella piccola competizione che spinge a tornare ogni tanto per vedere quanto è cresciuto il proprio esercito.

>SYS//PURGE_, sparatutto sci-fi dal sapore anni ’90

Per chi invece preferisce qualcosa di più frenetico, c’è >SYS//PURGE_, uno sparatutto fantascientifico appena arrivato in early access.

Il gioco prende ispirazione dai classici FPS degli anni ’90, quelli spesso chiamati “boomer shooter”. Livelli veloci, armi pesanti e ritmo diretto, senza troppi fronzoli.

Non è ancora un progetto completo, ma proprio per questo molti giocatori stanno iniziando a provarlo adesso, quando il gioco è ancora in evoluzione. E in un panorama pieno di titoli enormi e costosi, ogni tanto può essere interessante tornare a uno sparatutto più semplice, immediato e gratuito.

In fondo è questo il lato curioso di Steam: tra centinaia di uscite settimanali spuntano giochi piccoli, imperfetti, a volte sorprendenti. E spesso basta un download gratuito per scoprire qualcosa che non ci si aspettava.