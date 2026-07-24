Il DLC perduto di Age of Empires 3 torna in sviluppo: ecco la data di uscita

Microsoft ha annunciato che Baltic Powers, la nuova espansione di Age of Empires 3: Definitive Edition, uscirà il 10 settembre 2026 su PC, riaprendo un progetto che sembrava chiuso dopo la cancellazione comunicata alla fine del 2024 e riportandolo in sviluppo, secondo quanto spiegato sul blog ufficiale di Age of Empires, grazie alla pressione e alla costanza della community che in questi mesi ha continuato a chiedere nuovi contenuti per il titolo strategico di World’s Edge.

Age of Empires 3, il DLC cancellato che torna in sviluppo

La vicenda parte da lontano, e per chi segue la serie non è un dettaglio. Age of Empires 3: Definitive Edition aveva infatti promesso un nuovo DLC, poi rinviato più volte e infine fermato, con la sensazione — piuttosto netta, in quel momento — che il supporto al gioco fosse arrivato al capolinea. Eppure il quadro è cambiato. “La community di Age 3 ha continuato a mostrare un’incredibile passione per il gioco e questo entusiasmo non è passato inosservato”, si legge nel messaggio pubblicato da Microsoft, che ha collegato in modo diretto il ritorno del progetto ai feedback dei giocatori. La società, senza girarci troppo attorno, ha ammesso di aver raccolto il segnale arrivato dai fan e di aver deciso di rimettere mano a un contenuto che sembrava perduto. Solo allora è arrivato anche il nome definitivo: Baltic Powers.

Baltic Powers aggiunge Danesi, Polacchi e 25 nuove mappe

Nel merito, l’espansione porterà dentro il gioco due nuove civiltà, i Danesi e i Polacchi, affiancate da 25 nuove mappe, oltre 50 personalizzazioni per gli eroi e una serie di contenuti pensati per allungare il ciclo di vita del titolo. È un pacchetto corposo, almeno sulla carta, e punta a rimettere in movimento il meta di un gioco che, a quasi sei anni dall’uscita della Definitive Edition, conserva una base di utenti piccola ma fedele. Sul blog ufficiale si parla di “nuovi problemi strategici da risolvere, nuovi matchup da imparare, nuovi modi per padroneggiare la mappa”. Formula promozionale, certo, ma il punto è chiaro: l’obiettivo non è solo aggiungere materiale, bensì spostare gli equilibri in partita. Per un RTS come Age of Empires 3, dove build order, tempi e controllo del territorio pesano ancora parecchio, l’arrivo di due civiltà inedite può cambiare molto.

Le nuove modalità: Regicidio e Indipendenza

Tra le novità più visibili ci sono le nuove modalità Regicidio e Indipendenza, pensate per spingere i giocatori fuori dalle abitudini consolidate. Regicidio, come suggerisce il nome, ruota attorno all’eliminazione del Reggente nemico: una variante che concentra la pressione su un obiettivo preciso e modifica subito priorità, difesa e lettura della mappa. Indipendenza, invece, toglie quella che Microsoft definisce la “rete di sicurezza” del supporto della Città Madre e costringe a vincere con gestione delle risorse, tempi e presenza sul campo. Meno assistenza, più disciplina. In pratica, una modalità che sembra costruita per chi cerca un’esperienza più secca, quasi più dura, dentro un sistema che negli anni si è sempre distinto per la sua identità ibrida tra economia, militare e bonus asimmetrici. È qui, probabilmente, che si misurerà il vero impatto del DLC.

Scenari, community e la scommessa di Microsoft sul 2026

L’espansione introdurrà anche nuovi scenari, tra cui Commonwealth Charge, dove il giocatore deve difendere i Polacchi da invasioni continue, e Havana Heat, scenario in cui gli Spagnoli resistono a un assalto degli Inglesi con un obiettivo numerico piuttosto netto: eliminare 1.000 nemici prima dello scadere del tempo. Sono missioni che puntano a dare ritmo e immediatezza, e che sembrano pensate anche per chi frequenta meno il multiplayer competitivo. Resta da capire, naturalmente, quale sarà la risposta del pubblico al lancio del 10 settembre 2026 e se il ritorno di Age of Empires 3 basterà a riportare attenzione su un capitolo spesso rimasto in secondo piano rispetto ad Age of Empires 2 e Age of Empires 4. Ma il segnale politico-industriale, se così si può dire, è già arrivato: Microsoft ha scelto di riaprire un contenuto cancellato perché i fan hanno continuato a chiederlo. Nel mercato dei giochi live e delle edizioni definitive capita di rado, e forse è questo il dato che conta di più.