Il tuo cellulare ascolta tutto quello che dici: come disattivare la funzione che ti spia

Roberto Arciola
Pubblicato il 31 mar 2026
Il tuo cellulare ascolta tutto quello che dici: come disattivare la funzione che ti spia

Il microfono dello smartphone non si accende solo quando chiami: ecco cosa succede davvero e come limitarlo.

Ogni smartphone ha un microfono, ma negli ultimi anni il suo ruolo è cambiato profondamente. Non è più soltanto lo strumento che usiamo durante una telefonata o per registrare un messaggio vocale. È diventato un sensore costantemente disponibile, spesso utilizzato anche quando non ce ne accorgiamo.

Il punto non è tanto l’idea — diffusa ma spesso fraintesa — che il telefono “ascolti tutto”. Il vero nodo riguarda la gestione dei dati audio e delle autorizzazioni, che può tradursi in una raccolta continua di informazioni sulle nostre abitudini, preferenze e interessi.

Molte app installate sugli smartphone possono accedere al microfono anche senza un’interazione diretta e continua da parte dell’utente. Non significa necessariamente che registrino conversazioni complete, ma possono raccogliere input vocali, comandi, rumori ambientali o attivazioni parziali legate ai servizi.

Questo accade soprattutto nei servizi collegati agli assistenti vocali o alle funzioni di ricerca. Alcune impostazioni, attive di default, permettono di salvare attività vocali associate all’account utente. Ed è qui che entra in gioco la prima vera decisione da prendere.

Il passaggio chiave: disattivare la raccolta audio

All’interno delle impostazioni dell’account Google esiste una funzione spesso ignorata: “Attività web e app” con inclusione dei dati vocali e audio.

Disattivarla significa impedire la memorizzazione di interazioni vocali sui server. È un passaggio che non blocca completamente l’uso del microfono, ma riduce la quantità di dati conservati e analizzati nel tempo.

Il percorso è semplice: si accede al proprio account, si entra nella sezione dati e privacy e si interviene sulle attività salvate. Una modifica apparentemente minima, ma con un impatto concreto sulla gestione delle informazioni personali.

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Le autorizzazioni: il vero punto critico(www.gamesblog.it)

Il secondo livello, ancora più importante, riguarda le autorizzazioni concesse alle singole app.

Su Android, nella sezione Privacy, è possibile vedere quali applicazioni hanno accesso al microfono. Qui emerge spesso un dato sorprendente: app che non hanno alcuna necessità evidente di utilizzare l’audio risultano comunque autorizzate.

Browser, social network o app di e-commerce possono avere accesso attivo. In molti casi non è indispensabile.

Le opzioni disponibili permettono di scegliere tra tre livelli:

  • autorizzazione solo durante l’utilizzo
  • richiesta ogni volta
  • nessuna autorizzazione

La differenza è sostanziale. Limitare l’accesso solo quando serve davvero significa ridurre drasticamente il rischio di raccolta passiva dei dati.

Anche in background: il dettaglio che cambia tutto

C’è un aspetto poco noto ma centrale: un’app può risultare “in uso” anche quando non è visibile sullo schermo. Se è aperta in background, può continuare a funzionare a livello di sistema.

Questo significa che il microfono potrebbe essere tecnicamente accessibile anche quando si pensa di non utilizzare nulla. È uno dei motivi per cui le impostazioni predefinite non sono sempre sufficienti a garantire un controllo reale.

Disattivare tutto: soluzione estrema ma efficace

Android offre anche la possibilità di disattivare completamente l’accesso al microfono a livello di sistema. È una scelta drastica, perché blocca tutte le app indistintamente, ma può essere utile in alcune situazioni.

In alternativa, la gestione manuale resta la soluzione più equilibrata: concedere il permesso solo alle applicazioni che ne hanno una reale necessità, come chiamate, registratori vocali o assistenti attivati consapevolmente.

La questione non è trasformare lo smartphone in un dispositivo “muto”, ma capire cosa succede dietro le impostazioni che spesso lasciamo intatte.

Il microfono è uno degli strumenti più sensibili presenti sul telefono. Non tanto per ciò che registra in modo diretto, ma per il valore dei dati che può contribuire a generare.

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