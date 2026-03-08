Il Wi-Fi non prende o si spegne e riparte da solo, tutta colpa tua: come risolvere subito

Nel mondo odierno, dove lo streaming, il lavoro da remoto e le videochiamate lente sono una vera e propria fonte di frustrazione.

Anche con una connessione veloce, infatti, può capitare che il segnale non arrivi correttamente in alcune stanze della casa. Questo non sempre dipende dalla potenza del router, ma dal suo posizionamento e da come il segnale si propaga negli spazi.

Un esperto citato dall’Express sottolinea che la qualità del Wi-Fi è “fortemente influenzata dalla posizione del router”, rendendo cruciale la scelta della sua collocazione per migliorare le prestazioni e garantire una connessione stabile in tutte le stanze.

L’importanza del posizionamento del router

La collocazione del router è una delle principali variabili che può migliorare la qualità del segnale Wi-Fi. Non tutti sanno che molti degli oggetti che ci circondano quotidianamente possono interferire con il segnale e ridurre la portata della rete. Spesso si tende a posizionare il router in angoli remoti della casa per motivi estetici o pratici, ma questo è un errore che può compromettere la qualità della connessione.

Gli esperti suggeriscono di tenere il router lontano da cinque comuni elettrodomestici che, se collocati troppo vicini, possono ostacolare il segnale e rallentare la connessione Wi-Fi. Vediamo quali sono questi dispositivi e come evitarne l’interferenza.

1.Il forno a microonde è uno degli elettrodomestici che più influisce sul segnale Wi-Fi. Questo apparecchio, infatti, opera sulla stessa frequenza dei segnali Wi-Fi a 2,4 GHz, causando interferenze. Anche dispositivi come i telefoni cordless, i baby monitor e gli altoparlanti Bluetooth possono interferire con il segnale, riducendo la portata della rete.

Consiglio pratico: Evita di posizionare il router vicino alla cucina o al forno a microonde, soprattutto se utilizzi il Wi-Fi per attività che richiedono alta velocità come lo streaming o le videolezioni.

2.Frigoriferi, congelatori e altri elettrodomestici metallici sono tra i principali ostacoli alla diffusione del segnale Wi-Fi. Questi dispositivi, infatti, possono assorbire o riflettere le onde radio, riducendo notevolmente la portata del segnale. Anche le pareti spesse e le superfici metalliche possono ostacolare la propagazione delle onde Wi-Fi.

Consiglio pratico: Posiziona il router lontano da frigoriferi, congelatori, lavastoviglie o altre superfici metalliche. Tieni sempre in considerazione che il segnale Wi-Fi ha bisogno di spazio per viaggiare liberamente.

3.Molti telefoni cordless utilizzano le stesse frequenze del Wi-Fi, causando interferenze e rallentamenti. Posizionare il router troppo vicino a questi dispositivi può compromettere la qualità della connessione.

Consiglio pratico: Se possibile, separa il router dal telefono cordless o considera l’uso di dispositivi telefonici che operano su frequenze diverse rispetto a quelle del Wi-Fi.

5.Altoparlanti Bluetooth, smart speaker e altri dispositivi wireless competono per le stesse bande di frequenza del Wi-Fi, creando congestione e interferenze. Questo può ridurre la stabilità del segnale, in particolare nelle zone della casa più distanti dal router.

Consiglio pratico: Tieni separati router e dispositivi Bluetooth. Cerca di evitare di utilizzarli nelle stesse aree della casa, specialmente se hai bisogno di una connessione Wi-Fi stabile per altre attività.

5.Altri dispositivi che possono influenzare negativamente il segnale Wi-Fi includono grandi schermi TV, baby monitor, muri spessi, specchi o acquari. Questi oggetti, infatti, possono riflettere o assorbire le onde radio, riducendo la qualità della connessione.

Consiglio pratico: Evita di posizionare il router dietro a grandi schermi o oggetti riflettenti. Se necessario, sposta il router in una zona centrale e aperta della casa per migliorare la copertura.

Spesso per motivi estetici, si è tentati di nascondere il router in un armadio o dietro i mobili. Sebbene questa scelta possa sembrare pratica, in realtà riduce drasticamente la qualità del segnale. Il router ha bisogno di un’area aperta per propagare il segnale in maniera efficiente.

Consiglio pratico: Posiziona il router in un punto centrale della casa, preferibilmente elevato e in posizione aperta. Immaginalo come una lampada che illumina l’intero spazio, garantendo così una connessione stabile ovunque tu sia.

Soluzioni per Migliorare la Copertura Wi-Fi

Se, nonostante aver seguito questi consigli, il Wi-Fi non arriva comunque in alcune zone della casa, esistono altre soluzioni. Un aggiornamento al router può fare la differenza. I modelli più recenti, infatti, offrono una copertura più ampia e velocità superiori rispetto ai dispositivi più datati.

Un’altra soluzione è l’uso di Wi-Fi extender, che ritrasmettono il segnale del router per coprire distanze maggiori. Per una copertura uniforme in tutta la casa, i sistemi mesh sono particolarmente efficaci: questi dispositivi creano una rete wireless senza interruzioni, estendendo il segnale anche in giardino.

Suggerimento extra: Queste soluzioni sono più efficaci quando il segnale iniziale è già discreto, ma possono fare miracoli per migliorare la connessione nelle stanze più lontane o in ambienti complessi.

Con il giusto posizionamento e qualche accorgimento, la tua connessione Wi-Fi sarà finalmente stabile e veloce, pronta a supportare tutte le tue esigenze digitali senza interruzioni.