Krayon PAC-MAN: l'orologio da 200.000 euro che trasforma il videogioco in un lusso esclusivo

Un orologio da collezione dedicato a Pac-Man che vale più di 200.000 euro? Scopri l’iconico Krayon PAC-MAN Anywhere Limited Edition!

Per celebrare il 45° anniversario di Pac-Man, il celebre produttore di orologi Krayon ha lanciato un orologio esclusivo dal valore incredibile di circa 205.000 euro. Il Krayon PAC-MAN Anywhere Limited Edition è una versione di lusso pensata per i collezionisti, con una tiratura limitata a soli 15 esemplari. Ogni pezzo di questa edizione speciale celebra il leggendario personaggio dei videogiochi degli anni ’80 in modo unico e altamente innovativo.

Un orologio da 200.000 euro per veri collezionisti

Il Krayon PAC-MAN Anywhere Limited Edition è un orologio che non solo segna l’ora, ma indica anche la durata del giorno, l’alba e il tramonto. Realizzato da Rémi Maillat e Fei Hou, l’orologio presenta un quadrante dove, al posto del sole, c’è Pac-Man, e dove i fantasmi, i labirinti e i frutti del famoso videogioco arricchiscono il design.

Un tocco davvero originale è la mezzanotte segnalata da un fantasma blu, proprio come nel gioco, e l’alba rappresentata da uno dei leggendari fantasmi: Blinky, Pinky, Inky o Clyde, ognuno associato a un orologio differente. Ogni esemplare di questa edizione limitata rappresenta un vero e proprio gioiello di lusso.

Un capolavoro tecnologico

Dal punto di vista tecnico, il Krayon PAC-MAN Anywhere Limited Edition è un orologio che non delude. Monta un movimento manuale con calibro C030, una riserva di carica di 72 ore e ben 432 componenti dedicati esclusivamente alla gestione delle indicazioni giorno-notte. Ogni orologio viene regolato in base alla posizione geografica dell’acquirente, garantendo la massima precisione nelle indicazioni astronomiche.

Un orologio unico e inimitabile

Se avete a disposizione 200.000 euro e siete appassionati di Pac-Man e di orologi di lusso, il Krayon PAC-MAN Anywhere Limited Edition è il pezzo che fa per voi. Solo 15 esemplari, ognuno dei quali rappresenta una combinazione unica di artigianato, tecnologia e passione per un’icona videoludica intramontabile. Non perdere l’opportunità di possedere un vero e proprio pezzo da collezione!