Krayon PAC-MAN: l'orologio da 200.000 euro che trasforma il videogioco in un lusso esclusivo

Luigi Capozzoli
Pubblicato il 5 apr 2026
Krayon PAC-MAN: l'orologio da 200.000 euro che trasforma il videogioco in un lusso esclusivo

Un orologio da collezione dedicato a Pac-Man che vale più di 200.000 euro? Scopri l’iconico Krayon PAC-MAN Anywhere Limited Edition!

Per celebrare il 45° anniversario di Pac-Man, il celebre produttore di orologi Krayon ha lanciato un orologio esclusivo dal valore incredibile di circa 205.000 euro. Il Krayon PAC-MAN Anywhere Limited Edition è una versione di lusso pensata per i collezionisti, con una tiratura limitata a soli 15 esemplari. Ogni pezzo di questa edizione speciale celebra il leggendario personaggio dei videogiochi degli anni ’80 in modo unico e altamente innovativo.

Un orologio da 200.000 euro per veri collezionisti

Il Krayon PAC-MAN Anywhere Limited Edition è un orologio che non solo segna l’ora, ma indica anche la durata del giorno, l’alba e il tramonto. Realizzato da Rémi Maillat e Fei Hou, l’orologio presenta un quadrante dove, al posto del sole, c’è Pac-Man, e dove i fantasmi, i labirinti e i frutti del famoso videogioco arricchiscono il design.

Un tocco davvero originale è la mezzanotte segnalata da un fantasma blu, proprio come nel gioco, e l’alba rappresentata da uno dei leggendari fantasmi: Blinky, Pinky, Inky o Clyde, ognuno associato a un orologio differente. Ogni esemplare di questa edizione limitata rappresenta un vero e proprio gioiello di lusso.

Un capolavoro tecnologico

Dal punto di vista tecnico, il Krayon PAC-MAN Anywhere Limited Edition è un orologio che non delude. Monta un movimento manuale con calibro C030, una riserva di carica di 72 ore e ben 432 componenti dedicati esclusivamente alla gestione delle indicazioni giorno-notte. Ogni orologio viene regolato in base alla posizione geografica dell’acquirente, garantendo la massima precisione nelle indicazioni astronomiche.

Un orologio unico e inimitabile

Se avete a disposizione 200.000 euro e siete appassionati di Pac-Man e di orologi di lusso, il Krayon PAC-MAN Anywhere Limited Edition è il pezzo che fa per voi. Solo 15 esemplari, ognuno dei quali rappresenta una combinazione unica di artigianato, tecnologia e passione per un’icona videoludica intramontabile. Non perdere l’opportunità di possedere un vero e proprio pezzo da collezione!

Ti consigliamo anche

Resident Evil 30° anniversario: ottieni gratis i 10 avatar PlayStation per celebrare la saga
Varie

Resident Evil 30° anniversario: ottieni gratis i 10 avatar PlayStation per celebrare la saga
Sony dopo l'annuncio dei rincari decide di sospendere le vendite: scelta senza precedenti
Varie

Sony dopo l'annuncio dei rincari decide di sospendere le vendite: scelta senza precedenti
Call of Duty: Black Ops 7, modalità multiplayer e Zombi gratuite per il weekend di Pasqua
Varie

Call of Duty: Black Ops 7, modalità multiplayer e Zombi gratuite per il weekend di Pasqua
10 consigli per affrontare le prime ore di Resident Evil Requiem senza paura
Varie

10 consigli per affrontare le prime ore di Resident Evil Requiem senza paura
Link copiato negli appunti
Change privacy settings
×