La prossima Xbox prende forma: Microsoft parla del progetto Helix e delle sue ambizioni

Microsoft ha iniziato a parlare con più apertura della prossima generazione Xbox, anche se la console è ancora lontana dall’arrivo nei negozi.

Il progetto ha un nome in codice, Project Helix, e per ora le informazioni diffuse dall’azienda non sono rivolte ai giocatori ma soprattutto agli sviluppatori. È una differenza importante: quando le aziende parlano con chi crea i giochi, il linguaggio diventa molto tecnico e spesso racconta più la direzione che la console vuole prendere che ciò che troveremo davvero nel prodotto finale.

Il progetto è stato citato pubblicamente per la prima volta all’inizio di marzo dalla nuova CEO di Microsoft Gaming, Asha Sharma, che ha preso il posto di Phil Spencer dopo il suo ritiro. Durante l’annuncio ha spiegato che la futura console sarà progettata per puntare sulla massima potenza e per eseguire senza problemi sia i giochi Xbox sia quelli PC. Un’indicazione che racconta molto della direzione che Microsoft sembra voler seguire nei prossimi anni.

Un progetto ancora lontano, ma già discusso tra gli sviluppatori

La prima vera occasione in cui il progetto è stato approfondito è la Game Developers Conference 2026, uno degli eventi più importanti per chi lavora nell’industria dei videogiochi. Qui Xbox ha iniziato a mostrare alcuni dettagli tecnici della nuova piattaforma.

A parlarne è stato Jason Ronald, vicepresidente Xbox responsabile delle tecnologie di nuova generazione. Le informazioni diffuse non riguardano tanto funzioni visibili per il pubblico, quanto le basi tecnologiche su cui verrà costruita la console.

Tra i punti citati compare un processore personalizzato AMD, progettato appositamente per la nuova macchina. Il sistema sarà pensato per lavorare con la prossima evoluzione di DirectX e per gestire in modo più avanzato il ray tracing, la tecnica che simula il comportamento realistico della luce nei videogiochi.

Molte delle novità riguardano anche l’uso dell’intelligenza artificiale nella grafica. Microsoft ha parlato di tecnologie di neural rendering, di nuovi sistemi di upscaling basati su machine learning e di generazione di frame aggiuntivi tramite modelli di calcolo neurale.

Non sono termini che cambiano direttamente l’esperienza del giocatore nel breve periodo, ma raccontano dove si sta muovendo la tecnologia dei videogiochi.

Il prezzo resta un grande punto interrogativo

Accanto alle specifiche tecniche, c’è un tema che interessa molto di più i giocatori: il possibile prezzo.

Secondo alcune indiscrezioni diffuse negli ultimi mesi, la nuova Xbox potrebbe arrivare vicino ai 1000 dollari. Non si tratta di informazioni ufficiali, ma l’ipotesi ha attirato parecchia attenzione perché rappresenterebbe un salto netto rispetto alle generazioni precedenti.

Una delle ragioni dietro questa possibilità sarebbe la cosiddetta crisi della memoria RAM, che negli ultimi tempi sta influenzando i costi dell’hardware in molti settori tecnologici.

Microsoft non ha commentato queste cifre e non ha parlato pubblicamente di strategie di prezzo. È quindi possibile che la situazione cambi parecchio prima dell’annuncio definitivo.

Devkit nel 2027 e integrazione sempre più stretta con il PC

Un altro dettaglio emerso riguarda i devkit, le versioni della console utilizzate dagli sviluppatori per creare e testare i giochi. Secondo quanto spiegato da Ronald, i primi kit di sviluppo dovrebbero essere distribuiti nel 2027.

Questo non significa automaticamente che la console uscirà nello stesso anno, ma suggerisce che il progetto è ancora nelle fasi iniziali.

Un elemento che potrebbe cambiare il modo in cui verrà lanciata la nuova Xbox è la forte integrazione con l’ecosistema Windows. Microsoft ha già annunciato una nuova esperienza Xbox su Windows 11 prevista per aprile 2026, segnale che l’azienda vuole ridurre sempre di più la distanza tra PC e console.

Se questa strategia continuerà, la prossima Xbox potrebbe funzionare sempre più come un ponte tra il mondo console e quello PC. Un’idea che Microsoft sta portando avanti da anni, ma che con Project Helix potrebbe diventare molto più evidente.

Per ora restano molte incognite. Non ci sono date ufficiali, non ci sono conferme sul prezzo e nemmeno sulla finestra di lancio, anche se alcune voci parlano del 2027. In un settore dove i cicli tecnologici durano diversi anni, però, il fatto che Microsoft abbia iniziato a parlarne già adesso lascia intendere che il prossimo capitolo della storia Xbox sta lentamente prendendo forma.