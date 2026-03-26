Anthropic ha ufficialmente rotto gli indugi tecnologici rilasciando “Computer Use”, una funzionalità per Claude 3.5 Sonnet che permette all’intelligenza artificiale di interagire direttamente con l’interfaccia di un personal computer.

Non si tratta di una semplice integrazione tramite API per scambiare dati, ma di un sistema che emula il comportamento umano: guarda lo schermo, muove il cursore, clicca su pulsanti e digita testo. La notizia segna il passaggio definitivo dai chatbot testuali agli agenti operativi capaci di navigare il file system e le applicazioni in totale autonomia.

Il funzionamento tecnico si basa su un ciclo continuo di screenshot e analisi dei pixel. Claude scatta istantanee della scrivania virtuale a intervalli rapidi, interpreta la posizione degli elementi grafici e invia comandi di input.

L’Ai può usare il tuo computer in autonomia: ecco come

Durante i test tecnici, emerge un dettaglio laterale piuttosto specifico: l’intelligenza artificiale fatica ancora con gli stati di “hover”, ovvero quei menu o cambiamenti grafici che appaiono solo quando il mouse si sofferma su un punto senza cliccare. Questo limite evidenzia quanto la percezione visiva dell’AI sia ancora legata a una scansione statica piuttosto che a un flusso video continuo.

L’intuizione che molti osservatori stanno trascurando è che questa tecnologia potrebbe innescare una regressione estetica delle interfacce. Se le macchine diventeranno i principali utilizzatori del software, gli sviluppatori inizieranno a progettare interfacce “AI-friendly”, ottimizzate per il riconoscimento ottico dei caratteri e la precisione dei pixel, sacrificando l’estetica e l’usabilità pensata per l’occhio umano. Potremmo trovarci di fronte a un web e a sistemi operativi brutalisti, nati per essere letti da algoritmi prima che da persone.

Il rischio per la sicurezza non è teorico. Se un utente lascia Claude libero di agire sul proprio sistema operativo principale, espone ogni dato visibile a potenziali vulnerabilità di “prompt injection” visiva. Un sito web malevolo, aperto distrattamente dall’AI mentre esegue un compito di ricerca, potrebbe contenere comandi nascosti nei colori o nei font che istruiscono Claude a scaricare file dannosi o a esfiltrare dati personali. È imperativo configurare queste impostazioni ora, limitando l’accesso dell’agente a macchine virtuali isolate (VM) o container Docker, prima che l’integrazione diventi troppo profonda per essere revocata senza danni.

Al momento, la funzione è in beta pubblica per gli sviluppatori, ma la velocità di adozione suggerisce che presto sarà lo standard. Chi sottovaluta la gestione dei permessi di accessibilità e la condivisione dello schermo sta consegnando le chiavi della propria identità digitale a un’entità che non distingue tra un comando legittimo e uno malevolo camuffato. La rimozione dei privilegi amministrativi per gli agenti AI non è una precauzione eccessiva, ma la base minima di sopravvivenza in un ambiente dove il computer non aspetta più il nostro input per agire.