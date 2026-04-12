Mario Kart World si aggiorna ancora: cosa cambia davvero con la patch 1.6.1

Ci sono aggiornamenti che fanno rumore e altri che lavorano in silenzio, ma spesso sono proprio questi ultimi a migliorare davvero l’esperienza senza farsi notare troppo.

Mario Kart World riceve in queste ore la patch 1.6.1, un aggiornamento meno evidente rispetto al precedente ma pensato per sistemare alcune criticità emerse dopo l’introduzione delle novità più importanti. Dopo l’update 1.6.0, che aveva portato contenuti come la modalità Bob-omb Blast, questo intervento si concentra soprattutto sulla stabilità.

Un aggiornamento correttivo dopo le grandi novità

La patch 1.6.1 arriva a distanza ravvicinata dall’ultimo aggiornamento maggiore e si inserisce in una fase di assestamento. Quando vengono introdotte nuove modalità e modifiche rilevanti, è normale che emergano piccoli problemi che richiedono aggiustamenti mirati.

In questo caso, Nintendo ha scelto un approccio più discreto, intervenendo su aspetti specifici senza cambiare in modo evidente il gameplay. È il tipo di aggiornamento che molti giocatori notano solo quando qualcosa smette di funzionare male.

I problemi risolti

Uno dei fix più rilevanti riguarda il Jump Boost. In alcune situazioni, dopo aver effettuato un salto su binario, il gioco non applicava correttamente l’aumento di velocità all’atterraggio. Un dettaglio che può sembrare piccolo, ma che incide sul ritmo delle gare e sulla precisione delle traiettorie.

L’altro intervento riguarda la stabilità del gioco durante il passaggio tra modalità. In alcune partite multigiocatore con tre o più giocatori, il titolo poteva chiudersi improvvisamente passando dalla modalità TV a quella portatile o da tavolo. Un problema che colpiva soprattutto chi gioca in compagnia e che ora dovrebbe essere stato risolto.

Una settimana intensa per l’ecosistema Nintendo

L’aggiornamento arriva in un momento particolarmente attivo per l’ecosistema Nintendo, a pochi giorni dal rilascio del firmware 22.1.0 per Nintendo Switch e Switch 2. Una serie di interventi ravvicinati che suggerisce un lavoro continuo sul fronte della stabilità e dell’ottimizzazione.

Intanto, Mario Kart World continua a confermarsi tra i titoli più giocati e venduti su Switch 2, segno che la base di utenti è ampia e attiva. Ed è proprio in questi casi che anche aggiornamenti apparentemente minori diventano importanti, perché incidono sull’esperienza quotidiana di milioni di giocatori.

Non è un update che cambia le regole del gioco, ma è uno di quelli che si fanno sentire nel lungo periodo. E spesso, quando tutto funziona come dovrebbe, è proprio lì che si capisce quanto questi interventi siano stati necessari.