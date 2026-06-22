I migliori giochi open world del 2026: perché Gothic Remake, Crimson Desert e Forza Horizon 6 stanno segnando l'anno

La classifica dei migliori giochi open world del 2026: ecco quali sono

Nel 2026, tra PC, PS5, Xbox Series e in parte anche mobile, una nuova ondata di giochi open world sta cambiando il rapporto tra giocatore e mappa.

Da Crimson Desert a Gothic Remake, passando per Forza Horizon 6, i titoli usciti tra marzo e giugno hanno riportato al centro un’idea precisa: esplorazione libera, tante cose da fare e, in certi casi, la voglia di perdersi al punto da dimenticare perfino la missione principale.

È questo il nodo che torna più spesso nelle discussioni della community: non bastano mappe enormi, servono mondi aperti con un’identità, un ritmo, un peso vero.

La mappa del 2026: i titoli che stanno ridefinendo il piacere dell’esplorazione

Parlando dei migliori giochi open world del 2026, la selezione che si sta imponendo con più costanza mette insieme esperienze molto diverse, ma con un tratto comune ben riconoscibile: il piacere di muoversi senza fretta in spazi pensati per essere guardati, aggirati, a volte persino temuti.

Crimson Desert, sviluppato da Pearl Abyss e uscito il 19 marzo, è uno dei nomi che tornano più spesso. Il suo mondo, Pywel, è costruito come un territorio fitto di sfide, segreti e deviazioni. E infatti anche alcune perplessità sulla storia non hanno ridotto il suo impatto sul pubblico.

Accanto al fantasy, però, il 2026 ha portato anche strade meno prevedibili. Soulmask, uscito il 10 aprile su PC per CampFire Studio, unisce sopravvivenza, reclutamento di seguaci, costruzione e un immaginario mistico che spinge il giocatore a fondare quasi una civiltà, più che un semplice accampamento.

Poi c’è LEGO Batman: Legacy of The Dark Knight, arrivato il 22 maggio: dietro l’apparenza più leggera, propone una Gotham open world piena di attività secondarie, enigmi e piccoli interventi da supereroe, con quell’ironia che TT Games maneggia da tempo con sicurezza.

Da Pywel alla Valle delle Miniere: come cambiano i mondi aperti tra fantasy, guida e anime urbano

Se si guarda ai mondi aperti del 2026, la prima cosa che salta all’occhio è la varietà delle ambientazioni. In Crimson Desert il cuore dell’esperienza resta il viaggio dentro un continente fantasy duro, pieno di aree ostili e scorci costruiti per trattenere il giocatore per ore.

In Gothic Remake, pubblicato il 5 giugno da Alkimia Interactive, il ritorno alla Valle delle Miniere recupera invece una formula più aspra, dove la mappa non invita solo a esplorare, ma impone di pesare ogni passo.

Ed è proprio questa tensione costante, quel dubbio dietro ogni sentiero, a farne una delle uscite più discusse dell’anno.

Dall’altra parte c’è Forza Horizon 6, lanciato il 19 maggio da Playground Games su PC e Xbox Series, con versione PS5 annunciata ma ancora senza data. Qui l’open world prende la forma di un Giappone moderno che alterna strade notturne di Tokyo, cime innevate, zone rurali e templi sullo sfondo.

Non è soltanto una vetrina tecnica: la guida diventa il modo stesso di attraversare e leggere il paesaggio. Più ibrido, quasi laterale, il caso di NTE: Neverness to Everness, uscito il 29 aprile su PC, PS5, Android e iOS.

In molti lo hanno raccontato come un incrocio tra Genshin Impact e Grand Theft Auto: una formula un po’ rapida, ma non del tutto sbagliata, visto che la città moderna si apre a elementi paranormali e a una mobilità che tanti giocatori preferiscono vivere senza usare il viaggio rapido.

Attività, libertà e pericolo: cosa rende davvero memorabile un open world oggi

Il punto, oggi, non è più solo la grandezza della mappa. Un open world memorabile funziona quando riesce a dare senso anche al tempo perso: quella mezz’ora spesa a seguire una strada secondaria, un rumore nel bosco, una corsa improvvisata verso un evento casuale.

In LEGO Batman: Legacy of The Dark Knight, per esempio, il valore nasce dall’accumulo di piccoli incarichi — gli enigmi dell’Enigmista, gli NPC in difficoltà, gli scontri con i criminali di DC — che riempiono Gotham senza farla diventare pesante.

In Soulmask, invece, la libertà è più concreta: si raccolgono risorse, si costruisce, si sopravvive nella giungla, con la sensazione che ogni passo avanti vada comunque difeso.

Poi c’è il tema del pericolo, che in alcuni casi è tornato centrale. Gothic Remake punta proprio su questo: fazioni ostili, nemici distribuiti in modo punitivo, sopravvivenza mai garantita.

È una scelta quasi controcorrente, perché rifiuta l’idea del mondo aperto come spazio accogliente e lo trasforma in un ambiente da studiare con prudenza.

Solo a quel punto l’esplorazione prende davvero spessore. Crimson Desert, pur con un taglio più ampio e spettacolare nella costruzione del mondo, segue una logica simile: la mappa non fa da semplice sfondo, ma diventa un sistema di occasioni e rischi che spinge di continuo fuori rotta.

L’assenza di GTA 6 e il peso dell’early access: come leggere una classifica ancora in evoluzione

Nel leggere i migliori open world del 2026, pesa per forza di cose l’assenza di GTA 6. Ma è un’assenza temporanea e, per molti osservatori, quasi inevitabile. Grand Theft Auto VI non compare perché l’uscita è fissata al 19 novembre, quindi fuori dal perimetro dei giochi già disponibili. Inserirlo adesso, solo sulla base dell’attesa, falserebbe il confronto con titoli che invece sono già nelle mani dei giocatori. È una distinzione semplice, ma necessaria.

C’è poi il capitolo dell’early access, che continua a contare sempre di più anche nel discorso sui mondi aperti. Alcuni progetti del 2026 — tra questi Subnautica 2, Windrose, The Legend of Khiimori e Paralives — vengono già citati per la qualità o per il potenziale delle loro mappe, pur non essendo ancora arrivati alla versione 1.0. In altre parole, la classifica resta aperta, mobile, destinata a cambiare da qui alla fine dell’anno.

Per ora, però, il dato più netto è un altro: Gothic Remake, Crimson Desert e Forza Horizon 6 stanno segnando il 2026 perché hanno capito una cosa che non sempre i grandi budget riescono a trasformare in risultati: un mondo aperto, per restare davvero in testa, deve invogliare a deviare. Sempre.