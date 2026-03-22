Minecraft Dungeons 2 è realtà: uscita prevista nel 2026

Dopo mesi di indiscrezioni e voci sempre più insistenti, Minecraft Dungeons 2 è stato finalmente annunciato, confermando che il ritorno dello spin-off action è più vicino di quanto molti si aspettassero.

Il nuovo capitolo di Minecraft Dungeons è stato presentato ufficialmente a marzo 2026 e punta a portare avanti l’idea del dungeon crawler in stile Minecraft, ma con una struttura più ampia e ambiziosa rispetto al primo gioco. L’uscita è prevista per l’autunno 2026, una finestra che lo rende uno dei titoli più interessanti della seconda metà dell’anno.

Non si tratta quindi di un semplice progetto in sviluppo, ma di un sequel concreto, già inserito nella roadmap ufficiale della serie e destinato ad arrivare su più piattaforme.

Un ritorno che parte da basi solide

Il primo Minecraft Dungeons aveva raggiunto numeri importanti, superando milioni di giocatori e riuscendo a ritagliarsi uno spazio tra gli action accessibili anche a un pubblico meno esperto.

Proprio da questa base parte il sequel, che mantiene l’impostazione da dungeon crawler ma con l’obiettivo di espandere contenuti, ambientazioni e varietà di gioco.

L’idea è quella di rendere l’esperienza più ricca e meno limitata rispetto al primo capitolo, che era stato apprezzato ma anche criticato per una certa ripetitività nel lungo periodo.

Cosa cambierà davvero nel gameplay

Anche se i dettagli completi non sono ancora stati svelati, le prime informazioni indicano un’evoluzione del sistema di combattimento e una maggiore attenzione alla varietà delle missioni.

Il sequel dovrebbe introdurre nuove aree, nemici e meccaniche, con un mondo di gioco più ampio e strutturato rispetto a quello visto nel 2020.

Uno degli obiettivi principali è dare più profondità all’esperienza, mantenendo però quella semplicità che aveva reso il primo titolo accessibile anche a chi non era abituato a questo tipo di giochi.

Una struttura più vicina ai giochi moderni

Rispetto al primo capitolo, Minecraft Dungeons 2 sembra voler fare un passo avanti anche nella gestione della progressione, con sistemi più evoluti legati all’equipaggiamento e alle abilità.

Questo significa maggiore libertà nella costruzione del proprio stile di gioco e un approccio meno lineare, più vicino agli action moderni che mescolano loot, crescita del personaggio e cooperativa.

Il multiplayer resta infatti uno degli elementi centrali, con la possibilità di affrontare le missioni insieme ad altri giocatori, mantenendo una forte componente cooperativa.

Quando arriva e su quali piattaforme

Il lancio di Minecraft Dungeons 2 è previsto per l’autunno 2026, senza una data precisa al momento, ma con una finestra ormai confermata.

Il gioco arriverà su più piattaforme, tra cui console e PC, seguendo la stessa strategia del primo capitolo e mantenendo un approccio multipiattaforma.

Questo rende il titolo accessibile a un pubblico molto ampio, in linea con la filosofia della serie Minecraft, che da sempre punta a raggiungere il maggior numero possibile di giocatori.

Perché questo sequel conta davvero

L’annuncio di Minecraft Dungeons 2 non è solo il ritorno di uno spin-off, ma il segnale che il mondo di Minecraft continua a espandersi anche al di fuori del gioco principale.

Dopo anni in cui il brand è rimasto legato soprattutto alla sua formula originale, questo sequel dimostra che c’è spazio per esperienze diverse, capaci di attrarre nuovi giocatori senza perdere l’identità della serie.

La vera sfida sarà capire se questo nuovo capitolo riuscirà a migliorare i limiti del primo, offrendo un’esperienza più profonda senza rinunciare alla semplicità che lo aveva reso così popolare.