Nintendo lancia il gioco gratuito, ma gli utenti pagheranno fino a 50€: cosa succede per il colosso del gaming

Nintendo ha annunciato il suo nuovo titolo competitivo come un gioco “free-to-start”, ossia gratuito da scaricare e giocare, ma con la presenza di contenuti aggiuntivi a pagamento.

Sebbene il gioco possa essere scaricato senza costi, i giocatori avranno la possibilità di acquistare pacchetti, abbonamenti annuali e oggetti esclusivi attraverso micro-transazioni. Questo modello, che mixa contenuti gratuiti e a pagamento, sta suscitando discussioni riguardo alla direzione che Nintendo sta prendendo per il futuro del suo ecosistema di giochi.

Un modello “free-to-start” con contenuti a pagamento

Pokémon Champions potrà essere scaricato gratuitamente su Nintendo Switch e piattaforme mobile, consentendo ai giocatori di iniziare a giocare senza dover spendere nulla. Tuttavia, come avviene ormai frequentemente nei giochi moderni, gli utenti che desiderano un’esperienza più ricca o una progressione più rapida dovranno fare affidamento su micro-transazioni. Tra i contenuti a pagamento più discussi ci sono il Battle Pass Premium, pacchetti aggiuntivi, e un abbonamento annuale che potrebbe arrivare fino a 50€.

In base alle informazioni trapelate, il Battle Pass Premium sarà acquistabile per circa 6,99$, offrendo ricompense extra e oggetti estetici esclusivi, come abbigliamento per i personaggi. Questo sistema si inserisce nel classico modello dei Battle Pass visti in altri giochi, che permette di accedere a ricompense speciali e a una progressione più rapida, ma solo per coloro che sono disposti a pagare. Anche se ci sarà un Battle Pass gratuito, che consentirà di accumulare ricompense attraverso le battaglie classificate, chi preferisce una via più veloce potrà scegliere il Premium.

Micro-transazioni e abbonamenti

Le voci sui prezzi indicano che, oltre al Battle Pass, ci saranno anche pacchetti aggiuntivi come lo Starter Pack, che dovrebbe costare 9,99$ e includere vantaggi come un aumento dello spazio nel Box Pokémon, biglietti extra per il training e canzoni esclusive per le battaglie. Questi pacchetti sono pensati per migliorare l’esperienza di gioco senza alterare eccessivamente l’equilibrio competitivo, ma comunque rappresentano un incentivo a spendere per avere più vantaggi durante il gioco.

Il vero cambiamento arriva con l’introduzione di un abbonamento annuale. Al prezzo di 49,99$, l’abbonamento garantirà diversi vantaggi, tra cui la possibilità di avere più Pokémon nel proprio inventario, utilizzare più Battle Team contemporaneamente e accedere a missioni esclusive. Questo abbonamento sembra pensato per i giocatori più appassionati, che desiderano un’esperienza più completa e un accesso a contenuti esclusivi.

L’introduzione di questi modelli di monetizzazione in Pokémon Champions segna un passo importante per Nintendo. La compagnia giapponese, che ha storicamente offerto giochi senza troppi contenuti a pagamento, sembra ora adattarsi a una tendenza sempre più comune nell’industria del gaming: i giochi “free-to-play” o “free-to-start”, con l’introduzione di acquisti in-app. Questo modello è stato adottato da altre aziende, come Epic Games con Fortnite e Activision con Call of Duty, ma rappresenta una novità per un gigante come Nintendo, che ha sempre preferito un approccio più tradizionale.

L’introduzione di pacchetti a pagamento e un abbonamento annuale potrebbe essere vista da alcuni come un tentativo di Nintendo di sfruttare le nuove tendenze del mercato per incrementare i ricavi, mentre altri potrebbero considerarlo un cambiamento negativo, che allontana l’esperienza da quella che era una volta più accessibile per tutti. La sfida per Nintendo sarà riuscire a mantenere l’equilibrio tra l’offrire contenuti gratuiti di qualità e non penalizzare i giocatori che non vogliono spendere.