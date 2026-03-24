Nintendo Switch 2, novità fantastica: gli utenti europei sono pazzi di gioia

C’è un dettaglio che potrebbe cambiare davvero il modo in cui usiamo le console portatili nei prossimi anni e riguarda la nuova Nintendo Switch 2.

Secondo indiscrezioni provenienti dal Giappone, Nintendo starebbe lavorando a una versione specifica per il mercato europeo che permetterà agli utenti di sostituire autonomamente la batteria, senza passare dall’assistenza tecnica. Una svolta concreta, che non nasce da una scelta spontanea dell’azienda, ma da un obbligo normativo destinato a ridisegnare l’intero settore.

Fino a oggi, chiunque abbia avuto problemi con la batteria di una console portatile lo sa bene: nella maggior parte dei casi non si può intervenire da soli. Il risultato? Spese di assistenza, tempi lunghi o, peggio, la necessità di sostituire completamente il dispositivo.

La nuova direzione, invece, punta a ribaltare questo schema. La futura versione europea della Switch 2 dovrebbe consentire l’accesso diretto alla batteria, con un sistema progettato per essere sicuro anche per utenti non esperti.

Non solo. Il cambiamento riguarderebbe anche i Joy-Con, i controller iconici della console: anche questi dovranno essere ripensati per permettere la sostituzione delle batterie senza interventi tecnici specializzati.

Si tratta di un passaggio tutt’altro che marginale, perché tocca uno dei punti più critici dell’elettronica di consumo: la durata nel tempo dei dispositivi.

Dietro la scelta c’è l’Europa

A spingere Nintendo verso questa soluzione non è una strategia commerciale, ma una precisa richiesta dell’Unione Europea.

Da un lato c’è la direttiva sul Diritto alla Riparazione, dall’altro il nuovo Regolamento sulle Batterie, che impone ai produttori di dispositivi elettronici di garantire la sostituibilità delle batterie entro il 2027.

In pratica, significa che prodotti come smartphone, tablet e console dovranno essere progettati in modo da poter essere riparati facilmente, senza doverli smontare con strumenti professionali o inviarli in assistenza.

Per i consumatori italiani ed europei è un cambio di paradigma: meno dipendenza dai centri tecnici, più autonomia e, soprattutto, una riduzione degli sprechi.

La questione della batteria non è nuova per chi utilizza console portatili. Già con l’arrivo della Switch 2, lanciata nel 2025, molti utenti hanno acceso il dibattito sulla durata e sull’usura nel tempo.

È proprio su questo punto che la nuova versione potrebbe fare la differenza. Una batteria sostituibile non solo allunga la vita della console, ma la rende anche più sostenibile economicamente: invece di cambiare dispositivo, basterà intervenire su un singolo componente.

Effetto domino anche fuori dall’Europa?

Secondo le fonti, modifiche simili potrebbero arrivare anche in altri mercati come Stati Uniti e Giappone, ma solo se le normative locali si muoveranno nella stessa direzione. Per ora, l’Europa resta il laboratorio principale di questo cambiamento. Ed è qui che si vedranno per primi gli effetti di una politica che punta a contrastare l’obsolescenza programmata.

Nel frattempo, Nintendo continua a lavorare anche sul lato software. Proprio in questi giorni è stato rilasciato un aggiornamento che porta la console alla versione 22.0.0. Tra le novità più interessanti c’è la funzione Handheld Mode Boost, pensata per migliorare le prestazioni di alcuni titoli meno recenti quando si gioca in modalità portatile. Un intervento che punta a ottimizzare l’esperienza d’uso senza richiedere hardware aggiuntivo.