Nintendo Switch 2 vola: oltre 17 milioni di console vendute e obiettivo 20 milioni sempre più vicino

Il dato colpisce più per il ritmo che per il numero in sé, perché superare i 17 milioni in pochi mesi significa aver centrato domanda, produzione e strategia senza lasciare spazio a rallentamenti evidenti.

Nintendo Switch 2 si muove su un terreno già preparato dal successo della prima generazione, ma quello che sta emergendo ora ha un peso diverso: non è solo continuità, è accelerazione vera, con effetti immediati su prezzi, disponibilità e percezione del prodotto.

Numeri che raccontano più di una semplice crescita

Al 31 dicembre 2025, Nintendo Switch 2 ha raggiunto quota 17,37 milioni di unità vendute, con oltre 7 milioni aggiunti nell’ultimo periodo. Non è solo una buona partenza, è una traiettoria che tende verso i 20 milioni già entro marzo, un obiettivo che fino a qualche mese fa sembrava più prudenziale che realistico.

Il punto è un altro: la gestione delle scorte. Negli ultimi lanci hardware il problema non è mai stato l’interesse, ma la disponibilità. Qui invece la macchina produttiva ha retto, evitando quelle rotture di stock che spesso frenano l’entusiasmo iniziale e trasformano la domanda in frustrazione.

Per chi compra, questo si traduce in una cosa molto concreta: console trovabile, meno attese, meno rincari fuori mercato. Non è scontato, soprattutto nei primi mesi di vita di un prodotto così richiesto.

Il paradosso della vecchia Switch che non rallenta

Mentre la nuova generazione corre, la prima Nintendo Switch continua a vendere, e non poco. Nell’ultimo trimestre ha aggiunto altri 3,25 milioni di unità, portando il totale a 155 milioni. Superato anche il record storico del Nintendo DS.

Questo crea una situazione particolare: due console nella stessa famiglia che convivono senza cannibalizzarsi davvero. Da una parte chi cerca un prezzo più accessibile, dall’altra chi vuole prestazioni aggiornate. Nel mezzo, Nintendo riesce a coprire più fasce di pubblico senza frammentare troppo l’esperienza.

Per il mercato significa una cosa precisa: la transizione generazionale non è più un salto netto, ma una sovrapposizione controllata. E questo allunga la vita commerciale di entrambe.

I giochi fanno la differenza, ma non tutti allo stesso modo

I numeri software confermano il quadro. Mario Kart World domina con oltre 14 milioni di copie, spinto anche dai bundle. Subito dietro si muovono Donkey Kong: Bananza e Kirby Air Riders, con risultati solidi ma più contenuti.

Qui emerge un dettaglio interessante: il peso delle esclusive interne resta determinante, ma non tutte hanno lo stesso impatto. Alcuni titoli trainano davvero l’hardware, altri consolidano l’offerta senza spingere in modo decisivo le vendite.

Nel frattempo, il calo del 10,1% nel segmento IP legato al cinema segnala che non tutto cresce allo stesso ritmo. L’attesa per Super Mario Galaxy: Il Film potrebbe riequilibrare la situazione, ma resta un segnale da non ignorare.

Profitti in crescita e un equilibrio che non si rompe

I risultati economici raccontano una fase rara: crescita forte senza perdere stabilità. Il fatturato sfiora i 12,25 miliardi di dollari, quasi raddoppiato su base annua, mentre l’utile operativo e l’utile ordinario salgono con percentuali significative.

Dietro questi numeri c’è una scelta chiara: spingere sull’hardware senza sacrificare il digitale e mantenere una presenza costante anche nel fisico. La finestra natalizia ha fatto il resto, trasformando un buon lancio in un risultato strutturato.

Per chi segue il settore da vicino, la sensazione è che Nintendo stia giocando una partita diversa dalle altre aziende: meno rincorsa alla potenza pura, più attenzione a ecosistema e accessibilità. Funziona, almeno per ora.

Resta da capire quanto questo equilibrio potrà reggere quando l’effetto novità inizierà a calare e quando la nuova Switch dovrà dimostrare di poter sostenere lo stesso ritmo anche senza l’onda lunga del lancio.