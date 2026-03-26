Occhiali smart Meta rinviati in Europa: cosa sta succedendo davvero e perché non arrivano

Gli occhiali smart firmati Meta e Ray-Ban stanno facendo parlare molto prima ancora di arrivare nei negozi europei, ma il loro debutto è stato rinviato e il motivo non è solo tecnico, ma riguarda produzione, regole e scelte precise.

Chi aspettava di vedere questi occhiali intelligenti anche in Italia o nel resto d’Europa dovrà aspettare ancora. Negli Stati Uniti sono già realtà, mentre qui il progetto è fermo. Non bloccato, ma rallentato, e non per una sola ragione.

Domanda altissima, ma pochi prodotti disponibili

Il primo problema è molto concreto: non ce ne sono abbastanza. Gli occhiali sviluppati da Meta insieme a EssilorLuxottica, sotto il marchio Ray-Ban, stanno registrando una richiesta superiore alle previsioni.

Le liste d’attesa negli Stati Uniti si allungano fino al 2026, segno che la produzione attuale non riesce a tenere il passo. In questa situazione, espandersi in altri mercati significherebbe creare ancora più ritardi e disservizi.

Per questo l’azienda ha deciso di fare una scelta chiara: prima soddisfare gli ordini già esistenti, poi pensare al resto del mondo. Europa compresa.

Una decisione che, dal punto di vista industriale, ha una sua logica. Ma che per chi aspettava il prodotto qui cambia tutto.

Il nodo europeo: intelligenza artificiale e regole diverse

C’è poi un altro livello, meno visibile ma altrettanto rilevante: le normative europee.

Gli occhiali smart di Meta puntano molto sull’intelligenza artificiale, con funzioni che permettono di riconoscere oggetti, tradurre, interagire con l’ambiente in tempo reale. Ed è proprio qui che iniziano le complicazioni.

In Europa le regole sull’IA sono più rigide e alcune funzionalità potrebbero essere limitate o modificate. Lanciare il prodotto con un’esperienza ridotta non è una strada che convince davvero l’azienda.

Il risultato è una sorta di attesa strategica: meglio rimandare che uscire con un prodotto “diverso” rispetto a quello pensato inizialmente.

Un problema che non riguarda solo Meta

Non è un caso isolato. Anche altre aziende si stanno scontrando con lo stesso scenario. Apple, ad esempio, ha già dovuto adattare o posticipare alcune funzionalità software in Europa proprio per rispettare le regole locali.

A questo si aggiunge un altro elemento che pesa soprattutto sui dispositivi indossabili: la normativa che entrerà in vigore nel 2027 e che richiederà batterie facilmente sostituibili.

Su prodotti piccoli come gli occhiali smart, questo tipo di vincolo può cambiare completamente il design e la produzione. Non è un dettaglio, è qualcosa che può rallentare tutto.

Cosa succede adesso e perché interessa anche chi non li compra

Meta non ha intenzione di fermarsi. Gli occhiali smart sono una parte centrale della sua strategia legata all’AI, tanto che l’azienda sta spostando risorse proprio su questo tipo di dispositivi.

Si parla già di un aumento della capacità produttiva e di nuove collaborazioni con marchi come Oakley e Prada, segno che il progetto va avanti, anche se più lentamente del previsto.

Per chi guarda da fuori, la sensazione è chiara: questi prodotti arriveranno anche in Europa, ma non subito e probabilmente non nella forma iniziale.

E intanto si apre una questione più ampia. Se ogni tecnologia deve adattarsi a regole diverse a seconda del mercato, quello che usiamo ogni giorno rischia di non essere più lo stesso ovunque.

Gli occhiali smart sono solo un esempio, ma il punto resta: il futuro della tecnologia, almeno per ora, non si muove tutto alla stessa velocità.