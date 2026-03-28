Oltre 1.000 dipendenti licenziati: l'azienda che produce famosissimi videogiochi non se la passa benissimo

Il segnale è arrivato in modo netto e senza giri di parole: anche i colossi del gaming possono perdere slancio.

Epic Games ha annunciato un piano di riduzione del personale che coinvolge oltre mille dipendenti, una delle operazioni più rilevanti degli ultimi anni nel settore. A comunicarlo è stato direttamente il CEO Tim Sweeney, che ha parlato apertamente di conti fuori equilibrio e della necessità di intervenire rapidamente.

Alla base della decisione c’è un dato che fino a poco tempo fa sembrava impensabile: Fortnite non cresce più come prima. Dopo anni di dominio assoluto, il titolo simbolo di Epic avrebbe iniziato a perdere attrattiva già nel corso del 2025, con una diminuzione progressiva dell’engagement e, di conseguenza, dei ricavi.

Il problema, secondo quanto emerso, non riguarda solo il numero di giocatori, ma la sostenibilità del modello economico. L’azienda ha continuato a investire in contenuti, eventi e collaborazioni mantenendo un ritmo di spesa molto elevato, superiore agli incassi generati. Una strategia che ha funzionato finché il pubblico cresceva, ma che ora mostra tutti i suoi limiti.

Tagli e ridimensionamento: il nuovo piano di Epic

La risposta è stata drastica. Epic ha avviato un piano di contenimento dei costi da circa 500 milioni di dollari, che include non solo il taglio del personale, ma anche una revisione delle attività considerate meno strategiche.

Tra le decisioni più evidenti c’è la riduzione degli investimenti in marketing e la chiusura di alcune collaborazioni. Ma il segnale più concreto per i giocatori riguarda direttamente il gioco: alcune modalità verranno eliminate.

La prima a uscire di scena sarà Rocket Racing, ispirata a Rocket League, con una chiusura prevista per ottobre 2026. Prima ancora toccherà a Ballistic, modalità tattica 5 contro 5, che verrà rimossa già ad aprile. Stesso destino per Festival Battle Stage, che non è riuscita a costruire una base di utenti sufficiente per giustificare ulteriori investimenti.

Quello che sta accadendo in Epic Games non è un caso isolato, ma riflette una tendenza più ampia. Negli ultimi mesi il settore videoludico ha attraversato una fase di assestamento dopo anni di crescita accelerata, soprattutto durante il periodo pandemico.

Oggi il pubblico è più selettivo, il tempo di gioco si distribuisce su più piattaforme e mantenere l’attenzione degli utenti è diventato molto più difficile. Anche titoli consolidati devono reinventarsi continuamente per restare rilevanti.

Il caso Fortnite è emblematico: un prodotto che ha ridefinito il genere battle royale e il concetto stesso di evento digitale, ma che ora si trova a dover affrontare una nuova fase, meno espansiva e più orientata alla sostenibilità.

Cosa cambia per chi gioca

Per i giocatori, l’impatto sarà graduale ma concreto. La riduzione delle modalità e degli aggiornamenti potrebbe tradursi in un’esperienza meno ricca rispetto al passato, almeno nel breve periodo.

Allo stesso tempo, però, questa fase potrebbe segnare anche un cambio di rotta: meno quantità e più attenzione alla qualità, con contenuti pensati per durare nel tempo anziché inseguire continuamente nuove idee.

Resta una certezza: Fortnite non è destinato a scomparire, ma non è più intoccabile come prima. E in un mercato sempre più competitivo, anche i giganti devono imparare a fare i conti con la realtà.