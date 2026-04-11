Palworld batte Nintendo: tribunale USA respinge le accuse e cancella il brevetto

Lo scontro tra Nintendo e il fenomeno Palworld registra una svolta inattesa che rischia di ridisegnare gli equilibri dell’intero settore videoludico.

Negli Stati Uniti, infatti, uno dei brevetti più importanti su cui la casa di Kyoto aveva costruito la propria strategia legale è stato respinto, indebolendo sensibilmente le accuse contro gli sviluppatori di Pocketpair.

Al centro della vicenda c’è una meccanica ben precisa: la possibilità di evocare creature che combattono al posto del giocatore, in modalità automatica o controllata. Una dinamica che richiama inevitabilmente l’universo Pokémon e che Nintendo aveva cercato di proteggere tramite un brevetto registrato negli USA.

Tuttavia, l’United States Patent and Trademark Office ha deciso di respingere tutte le 26 rivendicazioni contenute nel documento, giudicando il sistema privo dei requisiti necessari per essere considerato un’invenzione originale.

Secondo gli esaminatori, la meccanica in questione non rappresenta un’innovazione autentica, ma piuttosto una combinazione di soluzioni già note nel settore, alcune delle quali riconducibili a precedenti brevetti di aziende come Konami e Bandai Namco. Una decisione che, di fatto, smonta uno dei pilastri su cui Nintendo stava cercando di costruire il proprio attacco legale.

Una battaglia che cambia direzione

Il caso Palworld non è mai stato una semplice disputa sul copyright visivo. Il nodo vero riguarda le meccaniche di gioco, un terreno molto più complesso e scivoloso dal punto di vista giuridico.

Nintendo aveva scelto di muoversi proprio su questo fronte, cercando di dimostrare che alcune dinamiche fondamentali del gioco fossero troppo simili a quelle dei propri titoli. Ma con la bocciatura del brevetto negli Stati Uniti, quella linea difensiva perde forza.

Non significa che la partita sia chiusa. L’azienda giapponese ha ancora margini per intervenire, presentare modifiche o difendere parte delle rivendicazioni. Ma è evidente che la posizione si è indebolita, almeno sul piano internazionale.

La decisione americana va oltre il singolo caso. Tocca un tema cruciale: fino a che punto è possibile brevettare una meccanica di gioco?

Il messaggio che arriva dagli Stati Uniti è piuttosto chiaro: idee troppo generiche o già presenti nel settore non possono essere monopolizzate. E questo apre scenari importanti, soprattutto per gli sviluppatori indipendenti.

Se un sistema come quello di “evocazione e combattimento” non è considerato abbastanza innovativo, diventa più difficile per le grandi aziende bloccare titoli simili attraverso i brevetti. Una linea che potrebbe favorire la concorrenza e rendere il mercato più aperto.

Cosa cambia per Palworld

Per gli sviluppatori di Palworld, questa decisione rappresenta un vantaggio concreto. Il gioco, che ha già attirato milioni di giocatori, può continuare il proprio percorso con meno pressione sul fronte legale, almeno negli Stati Uniti.

Resta però aperto il contenzioso in altri territori, a partire dal Giappone, dove Nintendo ha avviato azioni legali già nel 2024. La vicenda, quindi, è tutt’altro che conclusa.

Una questione ancora aperta

Quello che emerge da questa storia è un equilibrio sempre più fragile tra tutela della proprietà intellettuale e libertà creativa. I videogiochi, più di altri settori, vivono di contaminazioni e meccaniche condivise.

Stabilire dove finisce l’ispirazione e dove inizia la violazione resta una linea sottile. E decisioni come quella americana mostrano quanto sia difficile tracciarla in modo definitivo.

Nel frattempo, la sfida tra Nintendo e Palworld continua. Ma qualcosa, dopo questa pronuncia, è cambiato davvero.