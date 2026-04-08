PlayStation Plus, giochi di aprile disponibili da oggi: cosa puoi scaricare subito

Chi ha l’abbonamento a PlayStation Plus lo sa già perché ha visto comparire i titoli direttamente sulla console, ma da oggi cambia davvero qualcosa nella libreria di molti giocatori e non solo per la quantità di giochi disponibili.

I nuovi titoli mensili di PlayStation Plus sono ufficialmente disponibili e possono essere riscattati senza costi aggiuntivi su PS4 e PS5. Non c’è bisogno di fare nulla di complicato: basta accedere allo store e aggiungerli alla propria raccolta. Ma il punto non è solo questo.

Tre giochi diversi, ma con un filo comune

La line-up di aprile mette insieme esperienze molto diverse tra loro. Da una parte c’è Tomb Raider I-II-III Remastered, che riporta in vita una trilogia storica con un aggiornamento tecnico evidente ma senza stravolgere l’impianto originale.

Non è solo un’operazione nostalgica. Il lavoro fatto su illuminazione, modelli e risoluzione rende questi titoli più accessibili anche a chi non li ha mai giocati, pur mantenendo quella rigidità tipica dell’epoca. Ed è proprio lì che si gioca tutto: capire se adattarsi o lasciar perdere.

Dall’altra parte c’è Lords of the Fallen, che si muove su tutt’altro terreno. Un soulslike più recente, più duro, costruito su due mondi sovrapposti che si influenzano a vicenda. Qui il ritmo cambia completamente: meno esplorazione rilassata, più attenzione e più errori pagati subito.

Chiude la selezione Sword Art Online: Fractured Daydream, che punta tutto sulla componente cooperativa. Fino a venti giocatori, ruoli diversi, missioni condivise. È uno di quei giochi che funzionano solo se si entra davvero nel sistema, altrimenti rischiano di restare in secondo piano.

Perché questa uscita conta più del solito

Questi giochi saranno disponibili fino al 4 maggio. Dopo quella data spariranno dalla selezione mensile, anche se resteranno nella libreria di chi li ha riscattati. È il classico meccanismo del servizio, ma ogni mese cambia il modo in cui viene percepito.

Qui la sensazione è che ci sia un equilibrio più marcato tra passato e presente. Un titolo che guarda indietro, uno che rappresenta il presente del genere action e uno che spinge sulla cooperazione online.

Non tutti piaceranno a tutti, è evidente. Ma proprio per questo vale la pena provarli. Anche solo per capire dove si colloca oggi il proprio modo di giocare.

Un catalogo che si muove, non sempre nella stessa direzione

Mentre arrivano nuovi titoli, altri stanno per uscire dal catalogo di PlayStation Plus. È un movimento continuo, che spesso passa in secondo piano ma che incide su cosa resta davvero accessibile nel tempo.

Chi usa il servizio con costanza lo sa: non basta avere l’abbonamento, bisogna anche tenere il passo. Riscattare i giochi quando arrivano, provarli quando si può, senza rimandare troppo.

Alla fine, più che una lista di titoli, questa rotazione racconta qualcosa di diverso. Non tutto resta, non tutto torna. E forse è proprio questo che rende ogni aggiornamento mensile un po’ più importante di quanto sembri all’inizio.