PlayStation Plus, disponibili i giochi gratis di marzo 2026 per PS4 e PS5: l'elenco

Sono disponibili i giochi gratis di marzo 2026 per PS4 e PS5 per chi ha l’abbonamento a PlayStation Plus: l’elenco completo

Sony ha aggiornato il catalogo mensile di PlayStation Plus, rendendo disponibili i nuovi giochi gratuiti di marzo 2026 per tutti gli abbonati ai piani Essential, Extra e Premium. Come da tradizione, la line-up include titoli di generi molto diversi tra loro, pensati per soddisfare sia i giocatori competitivi sia chi preferisce esperienze più rilassanti o cooperative.

I nuovi giochi sono scaricabili dal 3 marzo al 6 aprile 2026 e, una volta riscattati, resteranno disponibili nella libreria dell’utente finché l’abbonamento PlayStation Plus rimarrà attivo.

Giochi PlayStation Plus gratis di marzo 2026

La lineup di questo mese include quattro titoli principali, con un mix che spazia dallo sport simulativo all’action RPG fino agli MMO e alle avventure gestionali.

PGA Tour 2K25 (PS5)

Il titolo sportivo di riferimento per gli appassionati di golf. PGA Tour 2K25 offre campi ufficiali, tornei reali e modalità carriera approfondite, permettendo ai giocatori di competere nei principali eventi del circuito professionistico.

Il gioco integra anche modalità multiplayer e strumenti per creare campi personalizzati.

Monster Hunter Rise (PS4, PS5)

Tra i titoli più importanti della selezione troviamo Monster Hunter Rise, action RPG cooperativo sviluppato da Capcom.

I giocatori vestono i panni di cacciatori incaricati di affrontare enormi creature in missioni cooperative, con un sistema di combattimento ricco e profondo che premia strategia e collaborazione.

Slime Rancher 2 (PS5)

Il sequel dell’indie di successo porta i giocatori sull’isola di Rainbow Island, dove è possibile raccogliere e allevare diverse specie di slime.

L’esperienza combina esplorazione, gestione della fattoria e raccolta risorse, offrendo un gameplay rilassante ma sorprendentemente complesso.

The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road (PS4, PS5)

Per gli amanti dei giochi online, la selezione include anche The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road, una versione completa dell’MMORPG ambientato nel mondo di Tamriel.

Questa edizione include il gioco base e numerose espansioni principali, ampliando notevolmente l’esperienza per chi vuole esplorare l’universo fantasy di Bethesda in compagnia.

Una line-up pensata per pubblici diversi

La selezione di marzo dimostra ancora una volta la strategia di Sony nel proporre giochi di generi differenti:

sport simulativi con PGA Tour 2K25

caccia cooperativa e action RPG con Monster Hunter Rise

esperienza rilassante e gestionale con Slime Rancher 2

grande MMO fantasy con The Elder Scrolls Online

Questo mix permette agli abbonati di scoprire titoli molto diversi tra loro e ampliare la propria libreria senza costi aggiuntivi.