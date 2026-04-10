PlayStation Portal si aggiorna ad aprile: tutte le novità introdotte

Sony aggiorna oggi il software del suo dispositivo di gioco portatile PlayStation Portal con un aggiornamento tecnico che punta a migliorare la qualità.

Questo firmware 7.0.2 è arrivato proprio mentre molti giocatori stanno ancora sperimentando la nuova risoluzione Full HD 1080p arrivata con l’aggiornamento precedente.

Il PlayStation Portal è nato come dispositivo dedicato allo streaming remoto delle partite dalla PS5 e alla nuova funzione di Cloud Gaming, permettendo di giocare senza console fisica collegata purché si abbia un abbonamento adeguato a PlayStation Plus Premium.

L’ultimo update importante prima di questo si concentrava proprio su quei miglioramenti visivi e di qualità dello streaming, introducendo la possibilità di selezionare una modalità “1080p High Quality” che aumenta il bitrate e la fedeltà visiva durante Remote Play e Cloud Streaming.

PlayStation Portal, l’aggiornamento di aprile migliora stabilità e performance

In pratica, questo aggiornamento di aprile non sblocca nuove funzioni per il giocatore, ma affronta la cosiddetta “parte nascosta” del sistema: la gestione delle risorse interne, la comunicazione di rete e la risposta ai comandi. Secondo la patch note ufficiale Sony, si tratta di ottimizzazioni generiche volte appunto a migliorare la stabilità e le performance e a rifinire messaggi e usabilità su alcuni schermi dell’interfaccia. Gli stessi sviluppatori, comunque, utilizzano un condizionale prudente quando parlano di risolvere i problemi di connessione e i notevoli input lag che diversi giocatori avevano segnalato nei giorni scorsi senza aggiornamento.

Chi ha già provato il dispositivo sa bene che dietro a queste parole “tecniche” c’è un bisogno concreto: su un apparecchio che si basa interamente su Wi‑Fi e streaming, anche piccole oscillazioni di rete possono tradursi in disconnessioni improvvise o ritardi nei comandi. Un firmware più stabile sotto il cofano può quindi fare la differenza tra un’esperienza piacevole e una frustrante, soprattutto con giochi competitivi o con rapide sequenze di azione.

Negli ultimi mesi Sony ha lavorato anche su altri aspetti dell’ecosistema PlayStation, dalle interfacce riviste della PS5 stessa a nuove modalità di navigazione nei menu di sistema, e questo piccolo update per Portal si inserisce in un quadro più ampio di affinamento continuo del software di sistema. Anche se non si tratta di un aggiornamento “ricco di novità”, la filosofia dietro a questi rilasci è chiara: non lasciare indietro nulla, nemmeno i dettagli apparentemente più piccoli.

In attesa di eventuali novità hardware o di una possibile evoluzione del dispositivo (si parla da tempo di una variante con schermo OLED e frequenza 120 Hz, ma senza annunci ufficiali), questo aggiornamento è piuttosto una conferma che Sony intende mantenere il suo supporto al PlayStation Portal vivo e reattivo alle esigenze della community, anche quando si tratta di “solo” rifiniture tecniche.