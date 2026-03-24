PlayStation, utenti increduli: Sony ha rimosso di colpo questi 1000 giochi

PlayStation è una delle aziende più importanti in assoluto per quanto riguarda i videogiochi, e incredibilmente ha rimosso ben 1.000 giochi.

La rimozione è arrivata senza preavviso. Oltre mille giochi sono spariti dal PlayStation Store nel giro di poche ore. Non si tratta di titoli di primo piano, ma di una parte consistente di catalogo che fino a poco tempo fa era disponibile.

Sony aveva già fatto una prima operazione simile qualche mese fa, eliminando circa 1.200 giochi. Ora il taglio è continuato. Il bersaglio è sempre lo stesso: titoli a basso costo, prodotti in serie e spesso legati a logiche di sfruttamento dei trofei.

Quali sono i giochi rimossi

La società più colpita è Nostra Games. Circa 700 titoli pubblicati sulla piattaforma sono stati rimossi. Molti erano simulatori o giochi costruiti su template ripetuti, con variazioni minime tra un prodotto e l’altro.

Accanto a questa, è coinvolta anche CGI Lab, con un numero inferiore di titoli ma comunque rilevante. Alcuni giochi avevano una certa visibilità, soprattutto tra chi cercava Platini facili e rapidi da ottenere.

La particolarità è che le aziende coinvolte non hanno ricevuto una spiegazione dettagliata. La comunicazione, almeno secondo quanto riportato, è stata limitata. Questo lascia una zona grigia sulla modalità con cui Sony sta gestendo la selezione.

Perché Sony sta intervenendo ora

Il problema dei cosiddetti “shovelware” non è nuovo. Negli ultimi anni la quantità di giochi pubblicati sugli store digitali è cresciuta in modo rapido. In molti casi si tratta di titoli costruiti velocemente, con contenuti ripetitivi e prezzi molto bassi.

Nel 2026 il fenomeno si è ampliato. L’uso dell’intelligenza artificiale ha reso ancora più semplice produrre giochi in tempi ridotti, abbassando ulteriormente la soglia di ingresso per gli sviluppatori.

Questo ha avuto un effetto diretto sul PlayStation Store. Cataloghi più ampi, ma anche più difficili da navigare. Giochi di qualità mescolati a produzioni minori, spesso difficili da distinguere a colpo d’occhio.

La scelta di Sony sembra andare in una direzione precisa: ridurre la quantità per migliorare la leggibilità del negozio.

Cosa cambia per i videogiocatori

Per la maggior parte degli utenti cambia poco. I titoli rimossi non erano tra i più giocati, né tra i più venduti. Tuttavia, una parte di pubblico li utilizzava in modo specifico.

I cosiddetti “cacciatori di trofei” trovavano in questi giochi un modo rapido per completare obiettivi e ottenere Platini. Con la rimozione, questa possibilità si riduce, almeno su PlayStation.

C’è poi un altro aspetto. Anche se si tratta di giochi minori, il numero rimosso è elevato. Questo può creare una percezione di instabilità del catalogo, soprattutto per chi acquista titoli meno conosciuti.

Un cambio di direzione netto sul mercato digitale

Il tema non riguarda solo PlayStation. Anche altri store, come Steam, stanno affrontando problemi simili. La quantità di contenuti pubblicati ogni giorno rende più difficile mantenere un livello di controllo uniforme.

Sony, in questo caso, ha scelto di intervenire in modo diretto. Non è chiaro se questa linea verrà mantenuta nel tempo o se si tratta di operazioni mirate, ma il segnale è evidente.

Il PlayStation Store sta cambiando struttura. Meno spazio a contenuti replicati, più attenzione alla selezione. Resta da capire fino a che punto questo approccio verrà applicato e quali saranno i criteri utilizzati.

Per ora, il risultato è visibile. Un catalogo più ridotto, ma anche meno affollato. E una gestione che, almeno in questa fase, appare meno prevedibile rispetto al passato.