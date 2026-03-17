Pokemon Go, ma hai capito cosa succede ai tuoi dati mentre giochi? Catturare i personaggi non è (assolutamente) il vero scopo

Ogni volta che accendi Pokémon GO per catturare un Pikachu o completare una missione, pensi di fare solo parte del gioco, ma la realtà è ben diversa: cosa succede mentre ti diverti a scoprire nuovi luoghi e interagire con il gioco,

Mentre milioni di utenti giocano a Pokemon Go i dati vengono raccolti e utilizzati per creare un modello globale estremamente sofisticato. Questo modello non è solo legato al divertimento, ma ha un impatto molto più grande e potenzialmente redditizio.

Niantic, l’azienda dietro Pokémon GO, ha sempre saputo quanto i suoi giochi possano raccogliere più di un semplice “punto d’interesse”. La vendita della sua divisione gaming a Scopely lo scorso anno ha segnato l’inizio di un nuovo capitolo per l’azienda, che ha creato Niantic Spatial. Questa divisione ha come obiettivo quello di raccogliere e aggregare tutti i dati provenienti dai giochi come Pokémon GO e Ingress per costruire un modello dettagliato del mondo.

Cosa succede veramente mentre giochi

Grazie alla raccolta di oltre 30 miliardi di immagini da città di tutto il mondo, Niantic ha creato un sistema avanzato di posizionamento visivo chiamato VPS (Visual Position System). Questo sistema sfrutta le immagini scansionate dai giocatori e dai punti di riferimento reali per migliorare l’orientamento nelle città. Il vantaggio di VPS sta nel fatto che può migliorare la precisione dei sistemi di navigazione, anche in luoghi dove il GPS tradizionale è meno efficace, come nelle zone con alti edifici o dove le mappe tradizionali non bastano.

Un esempio pratico di come VPS possa migliorare la precisione è l’uso di questa tecnologia da parte di Coco Robotics, una startup che si occupa di consegne a domicilio tramite piccoli robot. La necessità di evitare errori di posizionamento anche minimi è vitale, poiché anche una piccola deviazione potrebbe portare alla consegna di un pacco nel posto sbagliato. Utilizzando il VPS, i robot di Coco possono navigare con maggiore precisione, superando i limiti del GPS tradizionale.

Molti si sono chiesti perché Niantic fosse così rigorosa riguardo la qualità dei dati inviati dai giocatori. La risposta è semplice, ma sorprendente. L’azienda non ha mai fatto del gaming la sua unica fonte di profitto. Mentre i giocatori catturano i personaggi e completano le missioni, Niantic sta raccogliendo dati preziosi che vanno ben oltre il gioco stesso. Questi dati servono a creare mappe e modelli utili per una varietà di applicazioni tecnologiche, come la guida autonoma o i sistemi di navigazione avanzata.

Come un gioco si trasforma in piattaforma di dati

Niantic, con la creazione di Niantic Spatial, non si limita più a essere un semplice sviluppatore di giochi. Si sta trasformando in una piattaforma di raccolta e gestione dei dati, utilizzando il vasto numero di giocatori per raccogliere informazioni preziose sul mondo reale. Se, da un lato, non c’è alcun inganno nei confronti degli utenti (poiché i termini di servizio erano chiari sin dall’inizio), dall’altro, il vero business di Niantic non riguarda solo la vendita di articoli in-app o la popolarità di Pokémon GO, ma la creazione di un modello basato su una vasta quantità di informazioni geografiche e visive.

Mentre catturi i tuoi Pokémon, ricorda che non stai solo giocando: stai contribuendo a una raccolta globale di dati che sta cambiando il modo in cui interagiamo con il mondo. La prossima volta che ti chiedi quale sia il vero scopo di Pokémon GO, sappi che potrebbe non essere solo quello di diventare un Master Pokémon.