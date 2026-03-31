PS6, il prezzo divide già: 699 dollari o si sale fino a 1000 euro?

Il prezzo di una console non è mai solo una cifra ma il punto in cui si incontrano costi industriali, strategie commerciali e soprattutto la disponibilità reale delle persone a spendere, e nel caso di PS6 questo equilibrio sembra già più fragile del previsto.

Le prime indiscrezioni sul prezzo di PS6 parlano di una soglia che potrebbe restare sotto i 699 dollari, ma il dato che circola dietro le quinte racconta una situazione più complessa. Secondo le stime, la componentistica della nuova console avrebbe un costo vicino ai 760 dollari, il che implica una perdita diretta su ogni unità venduta.

Una scelta che nel settore non è nuova, ma che oggi pesa in modo diverso.

Vendere in perdita non è più così scontato

Storicamente, aziende come Sony hanno accettato di vendere le console inizialmente in perdita per costruire una base installata ampia e recuperare nel tempo attraverso giochi e servizi. È un modello che ha funzionato per anni.

Oggi però il contesto è cambiato. Il mercato è meno prevedibile e, soprattutto, la pressione competitiva sembra essersi ridotta. Xbox non rappresenta più lo stesso tipo di sfida diretta, mentre Nintendo continua a muoversi su un binario diverso, con logiche proprie.

Questo cambia il peso delle decisioni. Senza una concorrenza forte sul prezzo, diventa meno naturale accettare perdite iniziali importanti.

L’ipotesi dei 1000 euro non è così lontana

Tra gli addetti ai lavori circola anche un’altra possibilità, meno rassicurante per chi aspetta il lancio: un prezzo che potrebbe avvicinarsi ai 1000 euro. Non è uno scenario certo, ma nemmeno irrealistico.

Negli ultimi anni il settore hardware ha subito diversi scossoni tra costi di produzione, catene di approvvigionamento e inflazione. Tutti elementi che finiscono inevitabilmente nel prezzo finale.

La generazione attuale lo ha già dimostrato: aumenti, disponibilità limitata, percezione di un salto tecnologico non sempre all’altezza delle aspettative.

Il vero limite è il portafoglio degli utenti

C’è poi un aspetto che rischia di essere decisivo: il budget reale dei giocatori. Spendere cifre elevate per una nuova console non è più una scelta automatica, soprattutto dopo anni in cui il valore percepito non sempre ha convinto.

Molti utenti oggi valutano con più attenzione. Aspettano, confrontano, rimandano. E questo può rallentare anche un lancio molto atteso.

Se il prezzo dovesse salire troppo, il rischio è quello di trovarsi con una base iniziale più ridotta, e quindi con un ecosistema che cresce più lentamente.

Una generazione che parte già con qualche dubbio

La prossima generazione arriva dopo una fase complicata, segnata da problemi di reperibilità, aumenti di prezzo e aspettative non sempre soddisfatte. È un’eredità che pesa, anche se non si vede subito.

Per questo la scelta di Sony sul prezzo di PS6 non sarà solo una questione di margini, ma di percezione. Capire fin dove può spingersi senza allontanare una parte del pubblico sarà probabilmente la vera sfida.

Il punto è che questa volta non basta l’hardware. Serve convincere chi è rimasto un po’ più cauto, un po’ più attento. E non è detto che basti restare sotto una certa cifra per riuscirci.